Диета во время экземы: лучшие и худшие продукты

Пища имеет большое значение для здоровья как внутренних, так и наружных органов. В частности, наша кожа отражает то, что мы едим, поскольку правильное питание способствует здоровому виду эпидермиса, способствует уменьшению воспаления и поддерживает природный барьер.

Если вы страдаете от такого заболевания кожи, как экзема, вам могут помочь определенные продукты. Что именно следует добавить в рацион и каких продуктов следует избегать, рассказали в Eat This, Not That!

Что такое экзема?

Экзема – это общий термин для ряда воспалительных заболеваний кожи, характеризующихся красными пятнами, зудом, сухостью и шелушением кожи. Это заболевание может иметь разные формы и уровни выраженности, и оно часто обусловлено генетическими, иммунологическими и внешними факторами.

Чего не следует есть во время экземы?

При экземе не рекомендуются продукты, вызывающие аллергические реакции, такие как молочные изделия, яйца, соя, орехи и пшеница. Также следует избегать пищи с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров, поскольку они могут повышать воспалительные процессы в организме. Продукты, содержащие консерванты, искусственные красители и добавки, тоже могут ухудшить состояние кожи. Кроме того, следует ограничить потребление алкогольных напитков и кофеина, которые могут обезвоживать кожу.

Какие продукты предотвращают обострение болезни?

Жирная рыба, как лосось, скумбрия и сардины, являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, которые способствуют уменьшению воспаления в организме.

Фрукты и овощи, богатые кверцетином, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Среди них можно отметить яблоки, вишни, чернику, брокколи, шпинат и капусту.

Пробиотики являются полезными бактериями, поддерживающими здоровье кишечника и облегчающими пищеварение. Продукты, являющиеся природным источником пробиотиков, включают йогурт с активными культурами, кефир и ферментированные продукты, такие как мисо и непастеризованная квашеная капуста.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты предотвращают сухость кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.