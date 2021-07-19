Дієтичні добавки настільки глибоко увійшли в наше повсякденне життя, що придбати їх ми можемо навіть у продуктовому магазині.

І ця доступність, на жаль, іноді далеко за рамками адекватного дозування та кількості. Шкода безконтрольного вживання набагато перевищує ймовірну користь.

В інфопросторі тисячі блогерів рекомендують вітаміни та добавки, які начебто зможуть допомогти у вирішенні будь-яких питань. Тут і з’являються підводні камені рекламних пропозицій. Препарат придбайте, приймайте, а відповідальності ніхто не несе.

Видео дня

Прикро. Несправедливо. Але маємо що маємо.

Давайте розберемося!

ДД (дієтичні добавки) НЕ є лікарським засобом.

НЕ є заміною повноцінного прийому їжі.

Використання ЛИШЕ за принципом безпечності, ефективності, наукової доказовості та індивідуальності.

Безконтрольне вживання ДД – небезпечне!

Контрою за обігом ДД в Україні немає.

Основні ризики у застосуванні:

• Побічні дії

• Недостатня вивченість

• Передозування

• Вміст у складі сильнодіючих компонентів

• Непередбачувана взаємодія із іншими лікарськими засобами, які приймає людина

• Дія на плід під час вагітності

• Непереносимість компонентів

Дієтичні добавки можуть нести користь для людей, але за певними медичними показаннями і за призначенням лікаря.

Що ми рекомендуємо?

Не пийте добавки дуже довго. Зазвичай курс прийому триває 1-3 місяці. Більше - не означає краще. Орієнтуйтеся на власне самопочуття і лабораторні біомаркери. Будьте обережні з добавками, які направлені на очищення/детокс організму. Зараз стало дуже популярно виводити "шлаки" і токсини. Шлаків ніхто ніколи не бачив, і навіщо від них чиститися – не зрозуміло.

Пам’ятайте, що процес детоксикації – це робота печінки, нирок, шкіри, лімфатичної системи, кишківника, легень. Тому ведіть здоровий спосіб життя задля оптимальної роботи цих органів і систем.

3. Чим простіший склад добавки, тим менше вона несе шкоди.

4. Добавки здатні компенсувати лабораторно підтверджений дефіцит вітамінів та мікроелементів в організмі, але вони не здатні компенсувати ваш режим дня, якісний сон та здорове харчування.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.