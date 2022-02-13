Диетолог рассказала, какие напитки лучше пить по утрам

Пополнение запасов жидкости в организме – необходимое условие для нашего здоровья и красоты. Обезвоживание отрицательно сказывается на коже, волосах, а также нарушает правильную работу систем организма и может привести к заболеваниям. Во время сна организм только тратит воду. В то же время, на ее количество влияют различные факторы, например, качество воздуха или вечернее потребление алкоголя. Именно поэтому к моменту пробуждения мы уже немного обезвожены.

Правильный питьевой режим необходим для увлажнения, избавления от похмелья, ускорения метаболизма, получения энергии. Поэтому издание Healthline после консультации с диетологом Кэтрин Маренго назвало лучшие утренние напитки и рассказало об их пользе.

Большинство врачей и специалистов по правильному питанию советуют начинать свой день 1-2 стаканами чистой воды. Это не только поможет в гидратации и выведении токсинов, но ускорит метаболизм.

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Добавление к воде ломтика лимона или лайма, кусочка огурца или фруктового льда не только улучшит ее вкус, но и обеспечит организм витамином С, который необходим для иммунной системы. Для ускорения обмена веществ и снижения уровня сахара в крови растворите в воде 1 ст. л яблочного уксуса.

Если вы не любите обычную воду с утра, то можно насладиться зеленым чаем. Он содержит антиоксиданты, которые нивелируют негативное влияние свободных радикалов, ускоряют метаболизм и помогают сжигать жир. Если вы потребляете чай без молока и сахара, то можете не переживать за фигуру.

Если с утра вы проснулись усталыми и истощенными, замените привычный кофе или чай на сок из овощей или ягод.

Полезные вещества, содержащиеся в зеленых листовых овощах, например капусте или шпинате, повышают уровень энергии, а ягоды годжи вообще являются самым питательным продуктом в мире из-за витаминов, минералов, антиоксидантов и аминокислот.

Исследования свидетельствуют, что сок ягод годжи повышает уровень энергии, улучшает мозговую деятельность и снижает стресс и усталость.

Проблемы с пищеварительным трактом могут испортить любое утро. Имбирь – не только душистая специя, но и действенное средство против заболеваний желудка. Ученые утверждают, что потребление имбирного чая может помочь при дискомфорте в желудке, тошноте, рвоте или диарее.

Для приготовления напитка добавьте несколько столовых ложек измельченного имбиря в стакан с кипятком и настаивайте в течение 5 минут.

Если с вечера вы преувеличили умеренную дозу спиртных напитков, утро для вас может начаться неприятным похмельным синдромом. Для его облегчения выпейте томатный сок, который, по данным специалистов, не только обеспечит восстановление водного баланса, но и облегчит симптомы отравления алкоголем.

Сходным эффектом обладает и костный бульон. Этот питательный напиток обогащен электролитами, витаминами и минералами, которые помогут восстановить организм после чрезмерного употребления спиртного.

При правильном наборе продуктов, этот напиток может заменить полноценный завтрак.

Добавьте зелень, овощи, ягоды, цитрусовые и куркуму – и получите полноценное обогащение организма клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, необходимыми для здорового метаболизма и защиты от негативного воздействия окружающей среды.

Как видим, существует множество вариантов начать свое утро с пользой. В то же время, специалисты не рекомендуют потреблять натощак газированные напитки, энергетики и алкоголь. Эти продукты не содержат питательных веществ, однако перенасыщены сахаром, что может приводить к лишним килограммам или вызвать заболевание.

Водный баланс необходим для правильной работы каждой системы организма и обеспечивает его основные потребности. Начинайте свое утро правильно и поддерживайте уровень необходимого количества жидкости в течение дня – и это подарит вам хорошее самочувствие и сохранит красоту и здоровье.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о вреде алкогольных напитков. Врачи утверждают, что чрезмерное употребление спиртного снижает уровень цинка, который необходим для здорового роста и объема волос.