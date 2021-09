Диетолог назвала пять продуктов, отказ от которых способен продлить жизнь

Употребление ультрапастеризованных продуктов, обработанного красного мяса и полуфабрикатов, жареной пищи, продуктов с добавлением сахара и чрезмерного количества алкоголя способно негативно повлиять на здоровье и продолжительность жизни человека. От таких привычек в еде стоит отказаться ради улучшения самочувствия и собственного долголетия.

Об этом рассказала доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки, пишет портал Eat This, Not That. Она отметила, что не все "обработанные" продукты одинаково не полезны для человека.

По словам эксперта, продукты с минимальной обработкой, например консервированные овощи и замороженное мясо, обычно содержат полезные вещества – витамины, минералы, фитонутриенты и клетчатку.

В свою очередь продукты с высокой степенью переработки – ультраобработанные – например, полуфабрикаты, магазинный хлеб и другие, содержат насыщенные жиры, добавленные сахара и практически не содержат клетчатку. Диетолог предупредила, что такая еда часто содержит больше калорий, чем питательных веществ.

Напомним, ранее исследователи назвали диету, которая способствует продлению жизни. Специалисты выяснили, что именно источник пищи заметно влияет на связь между потреблением углеводов и смертностью. В частности, диеты, которые предполагают потребление растительных белков и жиров из овощей, орехов, арахисового масла и цельнозернового хлеба, связаны с более низким риском смертности.

Также продлить жизнь человека может помочь ежедневная доза орехов. Они способствуют поддержанию здорового веса, уменьшают риск сердечных заболеваний и могут предотвратить развитие рака. Так, по данным исследователей, люди, которые ежедневно ели орехи, с меньшей вероятностью умирали от онкологических, сердечных и респираторных заболеваний. Дополнительным бонусом ученые назвали поддержку веса.

