Диетолог назвала зеленые овощи, которые обязательно должны быть в рационе

Правильное питание – залог здоровой жизни и долголетия. С детства мы слышим, что должны сбалансировать свое меню. Один из самых частых советов – "Потребляйте зелень!" Такие продукты действительно обогащены витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают бороться с повреждениями, вызванными действием свободных радикалов, способствующих старению и способных вызывать заболевание.

Зелень питает организм и помогает его слаженной работе. Такой мыслью поделилась с изданием Northwestern Medicine клинический диетолог Джессика Патрик.

Чтобы наполнить свой рацион полезными продуктами, специалист советует готовить витаминные смузи со шпината или сельдерея, запекать фисташки или капусту, добавлять зелень к мясу или тофу.

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В подтверждение своих слов Джессика Паркер объяснила пользу популярнейших зеленых продуктов для организма.

Шпинат. Содержит большое количество витаминов, способствующих здоровью костной системы, кожи и волос. Кроме того, шпинат способен снижать уровень глюкозы в крови и повышать чувствительность к инсулину. В то же время его с осторожностью следует потреблять людям с заболеванием почек и принимающим препараты для разжижения крови.

Сок сельдерея. Благодаря большому количеству минералов и витаминов может снижать вероятность появления рака и заболевания печени, а также уменьшать воспаление и увлажнять.

Авокадо. Этот продукт содержит много калия, полезных жиров, клетчатки и антиоксидантов. Именно поэтому регулярное его потребление помогает уменьшить воспаление, снизить кровяное давление и предотвратить развитие катаракты.

Морские водоросли. Добавление в рацион водорослей может быть полезным из-за высокого содержания железа, клетчатки, кальция, омега-3 и антиоксидантов. Кроме того, наличие в составе пребиотиков может улучшить здоровье кишечника, а йод поможет поддерживать функцию щитовидной железы.

Капуста кале. Питательный низкокалорийный овощ, обогащенный кальцием, витаминами и антиоксидантами, может снижать уровень холестерина, а также предотвращать заболевания глаз, включая дегенерацию желтого пятна и катаракту.

Как видим, пользу зеленых продуктов сложно переоценить, однако любой рацион должен быть составлен в соответствии с потребностями организма и полностью их удовлетворять. Конечно, пища не способна вылечить все болезни, однако сбалансированное питание может улучшить самочувствие и помочь сохранить здоровье на долгие годы.

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