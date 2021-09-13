Диетолог раскрыла секрет "радужного правила" для правильного питания
С наступлением осени набирает актуальности правильное питание, подразумевающее употребление продуктов, способных укрепить иммунную систему. Достичь этой цели поможет соблюдение "радужного правила" в выборе продуктов – предпочтение сезонных овощей и фруктов всех цветов радуги
Своим опытом по этому поводу поделилась зарегистрированный диетолог бренда натуральных добавок Together Health Лола Биггс, пишет Express. Она посоветовала не менее 50% своей тарелки заполнять яркими сезонными овощами, чем больше в ней разных оттенков, тем лучше.
Среди сезонных иммуностимулирующих суперфудов эксперт назвала:
броколи;
цитрусовые;
красный перец;
чеснок;
имбирь;
шпинат;
куркума;
семена подсолнечника.
Биггс уверена, что продукты, которые выращиваются и потребляются в соответствующее время года, более питательны. Кроме того, они вкуснее и безопаснее для окружающей среды, поскольку не нуждаются в длительном хранении и перевозке.
Диетолог предупредила, что с наступлением холодов и сокращением светового дня часто возникает соблазн съесть что-нибудь успокаивающее, например, обработанное мясо, жареную пищу, сладкие лакомства и углеводы. Однако употребление такой еды в больших количествах может вызывать подавление иммунной системы.
Также Биггс назвала отличный способ включить в свой рацион больше фруктов и овощей – это приготовление сока.
"Один из моих любимых – это яркий сок со свеклой, морковью, имбирем и яблоком. Он содержит калий, витамины A, B6, B9 и C – все в одном стакане – и отлично подходит для повышения уровня бета-каротина, необходимого для синтеза витамина A и антиоксидантов, которые защищают каждую клетку тела", – поделилась диетолог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Минздраве рассказали, что каждый день взрослому человеку следует съедать не менее 300 граммов овощей, что эквивалентно четырем-пяти порциям. Причем порция для женщины должна быть размером в один кулак, а для мужчины – в два кулака.
Также в Минздраве посоветовали употреблять сезонные фрукты, которые являются отличными антиоксидантами, богаты витаминами и другими полезными веществами. Назвали также девять фруктов, которые нужно добавить в свой рацион.