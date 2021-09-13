Диетолог раскрыла секрет "радужного правила" для правильного питания

С наступлением осени набирает актуальности правильное питание, подразумевающее употребление продуктов, способных укрепить иммунную систему. Достичь этой цели поможет соблюдение "радужного правила" в выборе продуктов – предпочтение сезонных овощей и фруктов всех цветов радуги

Своим опытом по этому поводу поделилась зарегистрированный диетолог бренда натуральных добавок Together Health Лола Биггс, пишет Express. Она посоветовала не менее 50% своей тарелки заполнять яркими сезонными овощами, чем больше в ней разных оттенков, тем лучше.

Среди сезонных иммуностимулирующих суперфудов эксперт назвала:

броколи;

цитрусовые;

красный перец;

чеснок;

имбирь;

шпинат;

куркума;

семена подсолнечника.

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Биггс уверена, что продукты, которые выращиваются и потребляются в соответствующее время года, более питательны. Кроме того, они вкуснее и безопаснее для окружающей среды, поскольку не нуждаются в длительном хранении и перевозке.

Диетолог предупредила, что с наступлением холодов и сокращением светового дня часто возникает соблазн съесть что-нибудь успокаивающее, например, обработанное мясо, жареную пищу, сладкие лакомства и углеводы. Однако употребление такой еды в больших количествах может вызывать подавление иммунной системы.

Также Биггс назвала отличный способ включить в свой рацион больше фруктов и овощей – это приготовление сока.

"Один из моих любимых – это яркий сок со свеклой, морковью, имбирем и яблоком. Он содержит калий, витамины A, B6, B9 и C – все в одном стакане – и отлично подходит для повышения уровня бета-каротина, необходимого для синтеза витамина A и антиоксидантов, которые защищают каждую клетку тела", – поделилась диетолог.

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