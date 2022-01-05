Какие известные диеты опасны для организма: врач назвал альтернативу

Неправильное питание, отсутствие физической активности, стрессы – факторы, часто приводящие к избыточному весу. Желание похудеть заставляет многих выбирать известные диеты, обещающие быстрый результат. Однако здоровая диета, по словам специалистов, это та, которой вы будете придерживаться на протяжении всей жизни. Достаточно лишь внести некоторые изменения в свой образ жизни – и вы получите результаты, которые сохранятся надолго.

Такое мнение высказал изданию Northwestern medicine диетолог северо-западной медицины Одра Уилсон. "Разнообразив свой рацион, вы можете получать из пищи наибольшее количество питательных веществ", - отмечает она и называет недостатки известных диет.

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Так, многие выбирают для похудения метод интервального голодания. Эта схема предусматривает разные варианты организации питания:

Диета 5:2 – когда 5 дней в неделю вы питаетесь, как угодно, а 2 дня – потребляете всего около 500 калорий в день;

Альтернативное дневное голодание – один день едите, на следующий – нет (разрешено только напитки, не содержащие калорий);

Диета 16:8 – когда в течение 16 часов вы не потребляете ничего, кроме воды, а в течение следующих 8 часов едите, как обычно.

Такой тип диеты Одра Уилсон называет вредным. Несмотря на то, что вы можете наслаждаться любимыми блюдами (а они не всегда полезны), однако большие промежутки времени между приемами пищи могут привести к нарушению питания. Диетолог считает, что, сильно проголодавшись, вы можете съесть слишком много, а это не только не позволит похудеть, но и приведет к проблемам со здоровьем.

Не советует диетолог и кето-диету, основанную на снижении углеводов и увеличении жиров. Она отмечает, что эта диета не рассчитана на большинство людей и не подходит для продолжительного удержания.

В противовес диетам Одра Уилсон призывает обратить внимание на нежирные белки, фрукты и овощи, цельнозерновые продукты и достаточное количество жидкости. Рацион на основе этих продуктов, подсчет калорий, полноценный сон и минимальная физическая активность не только помогут похудеть, но и насытят организм питательными и необходимыми для работы веществами.

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