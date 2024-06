Диетологи назвали, какая популярная пища усиливает воспалительные процессы в организме

Воспаление - это защитная реакция нашего организма на повреждения, инфекции или другие раздражители. Этот процесс имеет решающее значение для организма, оповещающий вашу иммунную систему о начале процесса заживления. Однако, хроническое воспаление может быть связано с развитием различных проблем в организме, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак и другие.

Контроль уровня воспаления в организме может быть достигнут через здоровое питание, физическую активность и избежание стрессовых ситуаций. Какие продукты могут вызвать этот процесс и почему стоит переосмыслить свой рацион, рассказали в Eat This Not That.

Сладкие продукты

Многочисленные исследования подтверждают, что диеты с высоким содержанием сахара могут нанести вред организму, способствуя резистентности к инсулину и воспалению. Полки магазинов забиты ультрапереработанными продуктами, которые имеют высокое содержание сахара и искусственных добавок, что могут негативно влиять на здоровье. Уменьшение потребления этих продуктов и переход к здоровой, сбалансированной диете может помочь снизить риск развития хронических заболеваний и поддерживать общее здоровье.

Продукты из рафинированного зерна

Большое количество рафинированных зерен в рационе может привести к развитию непереносимости пшеницы или глютена, содержащегося в определенных зерновых. Научные исследования показывают, что рацион, богатый цельными зернами, имеет потенциал уменьшить системное воспаление, в отличие от рациона, состоящего преимущественно из рафинированных зерен.

Жареные блюда

Научные исследования показывают, что жареная пища с фритюром и панировкой, активно способствует воспалению и может нарушать уровень глюкозы. Кроме того, существуют веские доказательства, что химические изменения, происходящие во время жарки, могут ухудшать симптомы воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона.

Молочные продукты

Вопрос о связи между молочными продуктами и воспалением всегда вызывает обсуждение. Для многих людей молочные продукты могут быть частью сбалансированной диеты, но для других они могут вызвать воспалительную реакцию как аллерген. Разница между непереносимостью лактозы и аллергией заключается в отсутствии фермента лактазы для переваривания молочных продуктов. Исследования о влиянии молочных продуктов на воспаление в организме не являются однозначными. Выбор молочных продуктов варьируется, поэтому рекомендуется отдавать предпочтение органическим йогуртам и напиткам с низким или нулевым содержанием сахара.

Растительные масла

Растительные масла, такие как сафлоровое, подсолнечное, виноградное и соевое, имеют высокое соотношение жирных кислот. Существуют данные, что потребление омега-6 жирных кислот в виде растительных масел может способствовать окислительному стрессу и хроническому воспалению. Кроме того, поскольку растительные масла часто подвергаются химической обработке, они становятся еще более воспалительными.

