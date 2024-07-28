Диетологи предупреждают: приготовление пищи со сливочным маслом может иметь серьезный побочный эффект

Даже натуральное масло без химических добавок может иметь серьезный побочный эффект при постоянном употреблении. Некоторые диетологи утверждают, что приготовление пищи с маслом может увеличить риск развития хронических заболеваний.

Но какое количество масла может вызвать проблемы? И действительно ли приготовление с маслом вредно? Ответ на эти вопросы знает eatthis.com.

Вредно ли масло?

В общем – нет. Сливочное масло является молочным продуктом, которое производят из взбитых коровьих сливок. Оно богато витаминами и минералами, полезными для организма. Масло содержит витамины А, Е, В12 и К, а также лауриновую кислоту, помогающую при инфекциях.

Исследования показали, что масло может улучшить пищеварение, бороться с раком и даже помогать в похудении. Так почему же многие считают масло вредным? Всё зависит от контроля порций и количества потребляемого масла. Приготовление с маслом может увеличить его потребление, что приводит к негативным последствиям.

Сколько масла слишком много?

Контроль порций и умеренное потребление жирной пищи – ключ к здоровью. Готовить с небольшим количеством масла иногда можно, но постоянное использование большого количества может вызвать побочные эффекты.

"Если у вас нет проблем с пищеварением, побочные эффекты будут минимальными или отсутствующими при приготовлении пищи с маслом. Но в долгосрочной перспективе, если вы постоянно готовите с маслом, могут возникнуть проблемы с высоким уровнем холестерина, сердечными заболеваниями и увеличением веса", – говорит эксперт Риччи-Ли Хоц.

Одна столовая ложка сливочного масла содержит 100 калорий и 7 г насыщенного жира. Специалисты утверждают, что только 5-6% ваших калорий должны поступать из насыщенных жиров. Это составляет около 13 граммов для средней диеты из 2000 калорий. Итак, одна столовая ложка масла обеспечивает 54% дневной нормы насыщенных жиров. Диетологи советуют лучше использовать масло вместо масла.

В общем, потребление небольшого количества сливочного масла не нанесет вреда вашему организму, но превышение может повлечь за собой серьезные побочные эффекты. Все зависит от того, как вы хотите употреблять в пищу масло: готовить ли на нем блюда, или использовать для заправки салатов или выпечки? Выбор за вами!

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