Наш организм нуждается в различных типах жира, включая анатомический, подкожный и висцеральный. Однако избыточное количество жира может быть вредным.

Ведение здорового образа жизни, включающего поддержание веса, регулярные физические упражнения, борьбу со стрессом, полноценный сон и здоровые пищевые привычки, среди которых употребление темной листовой зелени. Все это поможет улучшить состав тела, отмечает eatthis.com.

Темная листовая зелень обладает низкой калорийностью – всего от 10 до 15 калорий на чашку, что помогает контролировать вес. Эта зелень, от капусты до рукколы, также богата клетчаткой – около 3 граммов на 3 чашки свежей зелени. Однако следует помнить, как готовить эту зелень: приготовление в жире из бекона или с большим количеством соуса или сыра не способствует контролю веса.

Некоторые исследования показывают, что некоторые овощи могут иметь дополнительные преимущества для уменьшения жировых отложений. К примеру, перекрестное исследование 2014 года, опубликованное в журнале Академии питания и диетологии, показало, что люди, которые ели питательные овощи, имели меньше висцерального жира и улучшенную чувствительность к инсулину.

В то же время, больше доказательств указывает на то, что употребление темной листовой зелени является признаком здорового питания. Употребление темной листовой зелени в ее натуральной форме, без чрезмерной обработки, приносит наибольшую пользу здоровью.

Среди многих видов темной листовой зелени, помогающей контролировать жировые отложения, стоит обратить внимание на бок-чой.

Бок-чой: незаменимый компонент вашего рациона

Бок-чой – это зеленый овощ, который вы могли раньше не включать в свой список покупок, но легкодоступный и полезный. Вот несколько идей, как включить его в свой рацион:

Жареная курица по-азиатски с бок-чой. Приготовьте сочную курицу или тофу с бок-чой и другими овощами для насыщенного блюда.

Жареный бок-чой. Совместите дикий или коричневый рис, замороженные или свежие овощи, любимый белок и достаточное количество соуса и готовьте к готовности.

Совместите дикий или коричневый рис, замороженные или свежие овощи, любимый белок и достаточное количество соуса и готовьте к готовности. Треска с мысо-глазурью и бок-чой. Добавьте грибы, чеснок и бок-чой к щепе или растительному белку, например, сейтану, если вы не едите рыбу.

Добавьте грибы, чеснок и бок-чой к щепе или растительному белку, например, сейтану, если вы не едите рыбу. Жареные овощи с бок-чой. Приправьте корнеплоды, лук и бок-чой чесноком и травами, такими как розмарин и шалфей, для вкусного гарнира.

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