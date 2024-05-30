Диоксид титана: чем опасна эта пищевая добавка

Когда мы едим пищевые продукты, мы можем не знать о скрытых ингредиентах, которые содержатся в них. Одним из таких является диоксид титана, содержащийся более чем в 3 000 популярных пищевых продуктах. Eatthis рассказал, чем он опасен для здоровья.

Чем вреден диоксид титана

Научная группа, созданная EFSA, провела многочисленные исследования и пришла к выводу, что диоксид титана, в частности в наноформе, может потенциально повреждать ДНК и приводить к мутациям клеток. В свете этих выводов Экологическая рабочая группа (EWG) отметила необходимость Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) пересмотреть использование этой добавки и даже рассмотреть возможность запретить ее использование в снеках, которые нравятся детям. Среди известных лакомств, содержащих диоксид титана, – Skittles, Starbursts, Jell-O, Sour Patch Kids и выпечка Little Debbie.

Что такое диоксид титана

Диоксид титана – это синтетический пищевой краситель, который также используется в потребительских товарах и красках для достижения ярко-белого оттенка. По словам Авроры Медоуз, сертифицированного диетолога из Экологической рабочей группы, его назначение в продуктах, подвергающихся интенсивной обработке, в основном связано с достижением цветного внешнего вида, особенно в сахарной глазури, например, в конфетах "Скиттлз".

Представьте себе, что вы используете грунтовку на стене, чтобы создать однородную поверхность перед нанесением краски, так же производители пищевых продуктов используют эту добавку, чтобы сделать цвет драже более "ярким".

Интересно, что это основание драже часто можно увидеть, когда Skittles трутся друг о друга в пакете и кусочки наружного покрытия откалываются, обнажая белый слой.

Однако диоксид титана содержится не только в конфетах и снеках. Согласно "Справочнику по пищевой науке, технологиям и инженерии", это же химическое вещество широко используется в низкокалорийных или обезжиренных салатных заправках, молочных продуктах, кормах для домашних животных, выпечке и кондитерских изделиях с сахарной глазурью.

Хотя исследование EFSA указывает на потенциальный риск повреждения ДНК от воздействия диоксида титана в пищевых продуктах, существует несколько нюансов, которые следует учитывать. Во-первых, не хватает доказательств долгосрочного воздействия этой добавки из-за ее накопления в организме. Кроме того, не хватает исследований относительно потенциального канцерогенного воздействия.

Некоторые магазины кормов для домашних животных приняли меры, чтобы избежать поставок продуктов, содержащих диоксид титана. Однако FDA не предприняло никаких действий по пищевым продуктам для людей. Хотя Министерство сельского хозяйства США (USDA) регулярно оценивает синтетические ингредиенты, используемые в сертифицированных органических продуктах питания, каждые пять лет, FDA не столь активно переоценивает безопасность пищевых добавок, даже когда появляются новые научные доказательства.

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