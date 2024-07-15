Для чего нужно пить магний и как правильно выбрать продукты
Для того чтобы всегда поддерживать организм в форме, человеку нужно постоянное поступление питательных веществ. Среди них особое место занимают продукты с высоким содержанием магния.
Ведь этот минерал напрямую способствует сокращению и расслаблению мышц и является одним из распространенных электролитов наряду с натрием, калием и кальцием. Специалисты напоминают, что магний участвует более чем в 300 реакциях в организме, пишет издание Eat This Not That.
Среди основных функций магния в организме человека: поддержание поглощения и содержания других электролитов, регуляция уровня сахара в крови, клеточный энергетический метаболизм, функция мышц и нервов, синтез белка, который, в свою очередь, увеличивает мышечную массу, а также поддерживает иммунную систему
Орехи с высоким содержанием магния
- Миндаль
Этот орех содержит 79 мг магния (19% DV) на 30 г жареного миндаля и 89 мг магния (21% DV) на 2 столовые ложки миндального масла. Кроме магния миндаль также наполнен приличным количеством здоровых ненасыщенных жиров. Благодаря содержанию питательных веществ небольшая горстка миндаля в день поможет защитить ваше сердце, бороться с воспалением, поддерживать вашу иммунную систему и снизить риск рака.
- Кешью
74 мг магния (18% DV) содержится в 30 г сухого жареного кешью и 83 мг магния (20% DV) в 2 столовых ложках масла кешью. Кроме магния, в кешью содержатся жизненно важные минералы, в том числе медь, фосфор, марганец, цинк, железо, калий, селен и кальций. Такие необходимые минералы помогают организму функционировать на оптимальном уровне. Кроме того, кешью также является отличным источником здоровых жиров, которые помогут снизить риск сердечных заболеваний.
- Арахис
Известно, что 50 мг магния (12% DV) содержится в 30 г сухого жареного арахиса и 54 мг магния (13% DV) в 2 столовых ложках арахисового масла. Обычно арахисовое масло становится основным методом приготовления, чтобы получить дозу магния.
Овощи с высоким содержанием магния
- Шпинат
Подсчитано, что 157 мг магния (37% DV) содержится в 1 стакане вареного шпината и 24 мг магния (6% DV) в 1 чашке сырого овоща. Но кроме прекрасного источника магния, этот зеленый лист может похвастаться поразительным количеством витамина К – больше, чем в других источниках – питательного вещества, жизненно необходимого для свертывания крови и здоровья костей. В среднем шпинат содержит примерно один грамм белка и всего семь калорий на чашку сырого и 5 грамм белка на 41 калорию на вареную чашку.
- Мангольд (свекла листовая)
Известно о том, что 150 мг магния (36% DV) выходит на 1 стакан, вареного и измельченного овоща и 29 мг магния (7% DV) на 1 чашку сырого. Но кроме магния, мангольд содержит также антиоксиданты и другие витамины. Эти питательные вещества вместе способствуют здоровому зрению, укрепляют иммунитет и даже защищают от рака, а также являются хорошим источником клетчатки.
- Соевые бобы
Содержит 50 мг магния (12% DV) на 1/2 стакана готового замороженного продукта. Кроме магния, эти соевые стручки богаты фолиевой кислотой и калием. Эти питательные вещества могут помочь снизить АД и поддержать здоровье сердца, уменьшая риск сердечных заболеваний. Кроме того, эдамам содержит 9 граммов белка на полстакана.
Другие овощи с высоким уровнем магния:
Красный картофель: содержит 52 мг магния (12% DV) на один клубень;
Брокколи: содержит 33 мг магния (8% DV) на 1 чашку вареного продукта;
Капуста: насыщенная 30 мг магния (7% DV) на 1 стакан вареного овоща;
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