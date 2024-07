Для чего нужно пить магний и как правильно выбрать продукты

Для того чтобы всегда поддерживать организм в форме, человеку нужно постоянное поступление питательных веществ. Среди них особое место занимают продукты с высоким содержанием магния.

Ведь этот минерал напрямую способствует сокращению и расслаблению мышц и является одним из распространенных электролитов наряду с натрием, калием и кальцием. Специалисты напоминают, что магний участвует более чем в 300 реакциях в организме, пишет издание Eat This Not That.

Среди основных функций магния в организме человека: поддержание поглощения и содержания других электролитов, регуляция уровня сахара в крови, клеточный энергетический метаболизм, функция мышц и нервов, синтез белка, который, в свою очередь, увеличивает мышечную массу, а также поддерживает иммунную систему

Орехи с высоким содержанием магния

Миндаль

Этот орех содержит 79 мг магния (19% DV) на 30 г жареного миндаля и 89 мг магния (21% DV) на 2 столовые ложки миндального масла. Кроме магния миндаль также наполнен приличным количеством здоровых ненасыщенных жиров. Благодаря содержанию питательных веществ небольшая горстка миндаля в день поможет защитить ваше сердце, бороться с воспалением, поддерживать вашу иммунную систему и снизить риск рака.

Кешью

74 мг магния (18% DV) содержится в 30 г сухого жареного кешью и 83 мг магния (20% DV) в 2 столовых ложках масла кешью. Кроме магния, в кешью содержатся жизненно важные минералы, в том числе медь, фосфор, марганец, цинк, железо, калий, селен и кальций. Такие необходимые минералы помогают организму функционировать на оптимальном уровне. Кроме того, кешью также является отличным источником здоровых жиров, которые помогут снизить риск сердечных заболеваний.

Арахис

Известно, что 50 мг магния (12% DV) содержится в 30 г сухого жареного арахиса и 54 мг магния (13% DV) в 2 столовых ложках арахисового масла. Обычно арахисовое масло становится основным методом приготовления, чтобы получить дозу магния.

Овощи с высоким содержанием магния

Шпинат

Подсчитано, что 157 мг магния (37% DV) содержится в 1 стакане вареного шпината и 24 мг магния (6% DV) в 1 чашке сырого овоща. Но кроме прекрасного источника магния, этот зеленый лист может похвастаться поразительным количеством витамина К – больше, чем в других источниках – питательного вещества, жизненно необходимого для свертывания крови и здоровья костей. В среднем шпинат содержит примерно один грамм белка и всего семь калорий на чашку сырого и 5 грамм белка на 41 калорию на вареную чашку.

Мангольд (свекла листовая)

Известно о том, что 150 мг магния (36% DV) выходит на 1 стакан, вареного и измельченного овоща и 29 мг магния (7% DV) на 1 чашку сырого. Но кроме магния, мангольд содержит также антиоксиданты и другие витамины. Эти питательные вещества вместе способствуют здоровому зрению, укрепляют иммунитет и даже защищают от рака, а также являются хорошим источником клетчатки.

Соевые бобы

Содержит 50 мг магния (12% DV) на 1/2 стакана готового замороженного продукта. Кроме магния, эти соевые стручки богаты фолиевой кислотой и калием. Эти питательные вещества могут помочь снизить АД и поддержать здоровье сердца, уменьшая риск сердечных заболеваний. Кроме того, эдамам содержит 9 граммов белка на полстакана.

Другие овощи с высоким уровнем магния:

Красный картофель: содержит 52 мг магния (12% DV) на один клубень;

Брокколи: содержит 33 мг магния (8% DV) на 1 чашку вареного продукта;

Капуста: насыщенная 30 мг магния (7% DV) на 1 стакан вареного овоща;

