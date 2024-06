Как съесть пирожное без ущерба для фигуры: диетологи поделились советами

Нередко употребление ваших любимых десертов может негативно влиять на ваши цели по снижению веса в долгосрочной перспективе. Поэтому диетологи рекомендуют много здоровых привычек по употреблению десертов.

Это поможет вам не отказываться от любимых сладостей, которые могут доставлять радость. Как правильно это сделать говорится в материале издания Eat This Not That .

Выбирайте десерты с ограниченной порцией

На пути к цели следует сделать первый шаг – обратить внимание на размер порций. Ведь употребление больших порций может противоречить вашим целям. Поэтому следует потреблять предварительно порционированные десерты – это отличные варианты для тех, кто хочет контролировать свой вес.

Выпейте чашку зеленого чая с десертом

Диетологи обращают внимание на то, что питье чая с поеданием десерта может быть не только вкусным, но и более полезным. Ведь зеленый чай содержит кофеин и соединение под названием EGCG, оба из которых, как было показано, способствуют снижению веса.

Положитесь на природную сладость фруктов

Следует попробовать время от времени использовать любимый вид фруктов для десертов. Это ведь может помочь контролировать аппетит и способствовать сытости. Поэтому стоит попробовать приготовить простые десерты на основе фруктов, таких как этот сорбет из киви и апельсин.

Дайте себе полное разрешение есть любой десерт

Специалисты предупреждают, что иногда чрезмерное ограничение может привести к противоположному эффекту. Ведь когда мы ограничиваем еду и не позволяем себе есть то, что хотим, тяга только усилится. И она будет расти, пока вы, вероятно, не сдадитесь. В этот момент вы, скорее всего, съедите больше самого десерта, чем съели его сразу.

Всегда ешьте богатую питательными веществами пищу перед десертом

В то же время диетологи советуют съесть десерт после того, как вы попробовали насыщенную питательными веществами пищу на ужин. Если вы попытаетесь съесть десерт натощак или после еды, где не хватает питательных веществ, это может отрицательно повлиять на ваше здоровье. Это может привести к тому, что вы будете испытывать дикий голод, когда перед вами ставят десерт, потому что это нормальная реакция организма. Кроме того, употребление пищи с высоким содержанием углеводов, особенно содержащих рафинированные углеводы, быстро повышает уровень сахара в крови. Такие блюда также усилят ваш аппетит к сладким десертам", – добавляют специалисты.

