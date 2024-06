Как терять вес и соблюдать диету: избегаем срывов и переедания без самообмана

Перед многими людьми рано или поздно стоит вопрос соблюдения плана здорового питания. Но не все знают, что иногда можно позволить себе его "обмануть" и сделать его гораздо приятнее.

Кроме того, существует также физиологическая польза от временного ухода за пределы, ведь пища с высоким содержанием жира и углеводов может ускорить ваш метаболизм и повысить уровень энергии. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

План обмана

Диетологи рекомендуют заранее планировать, когда и что вы собираетесь есть. Было бы хорошей идеей приготовить смену пищи в выходные или в праздничные дни. Это также позволяет вам действительно выбрать любимую еду вместо того, чтобы тратить калории на то, что вам не понравилось. В то же время, людей призывают избегать потребления распространенных категорий продуктов одновременно. Лучше сосредоточиться на одном, сохранив другие на другой раз.

Увеличить нагрузку

В то же время, рекомендуется заниматься спортом в день, когда вы планируете съесть незапланированную чит-трапезу. Вы ведь компенсируете лишние калории, которые потребляете". говорит он, добавляя, что, создавая дефицит, вы можете позволить себе лишние калории.

Не лгите

В то же время специалисты советуют установить временные ограничения и помнить, что не стоит переусердствовать и целый день потреблять много лишних калорий или много вредной пищи. Съешьте два-три куска пиццы, а не целый пирог. Лучший совет от диетологов – заказать половину порции того, что ты любишь. Ведь порции в ресторане слишком велики, поэтому даже когда мы планируем побаловать себя, мы можем переусердствовать.

Пейте много воды

Еще один важный совет – следить за своим водным балансом, ведь потребление воды поможет вам лучше переваривать питательные вещества и быстрее утолить голод.

Не спеши

Также не стоит торопиться, поэтому рекомендуется питаться и наслаждаться едой. Если вы ждали любимую порцию всю неделю, то стоит оценить вкус любимых блюд и продлить удовольствие.

Даже простая еда питательна

В то же время следует выбирать пищу, которая все еще имеет питательную ценность, вместо еды с пустыми калориями. Не забывайте воспользоваться преимуществами белков, жиров и углеводов, даже если они более калорийны, чем обработанная пища, искусственно ароматизированная или полная ингредиентов, которые вы не можете произнести.

Вернитесь на верный путь

Специалисты рекомендуют наслаждаться едой и как можно скорее восстановить свой здоровый баланс. Это поможет вам двигаться в правильном направлении и не позволит вам получать постоянные неудачи на этом пути. Также рекомендуется очистить холодильник от остатков пищи во избежание соблазна.

Побалуйте себя

И наконец специалисты говорят о том, что если у вас было три или четыре неэффективных тренировки подряд, возможно, в вашем организме исчерпан гликоген или ему нужны другие питательные вещества. Ведь вы можете обнаружить, что тарелка феттушини Альфредо улучшит ваш нравственный дух и вернет вас в норму.

