Для поклонников китайской кухни: как выбрать здоровую пищу
Если вы часто заказываете блюда китайской кухни, вам следует учитывать, что они могут быть очень калорийными и содержать много натрия, особенно из-за использования соевого соуса и жареных блюд. Чтобы сделать заказ более полезным для здоровья и фигуры, выбирайте блюда, приготовленные на пару, гриле или с минимальным количеством соуса.
А также, замените белый рис на коричневый, ограничьте порции и просите добавлять к блюдам меньше соли или соуса. Подробно, как наслаждаться этой едой, сохраняя пользу продуктов и их неповторимый вкус, рассказали в Eat This, Not That.
Избегайте жареной пищи
В китайском ресторане лучше избегать жареных блюд, чтобы уменьшить калории и жиры. Выбирайте блюда, приготовленные методом жарки на небольшом количестве масла, запекания, на пару или отваривания. Избегайте блюд в кляре, ведь они содержат избыток масла и обратите внимание на такие варианты, как спринг-роллы без жарки или курица с овощами. Это поможет сделать вашу еду более легкой и здоровой.
Уменьшите количество соуса
Соусы часто содержат много сахара, натрия и калорий, а потому их количество следует контролировать. При заказе китайских блюд попросите подавать соус отдельно, а также выбирайте лёгкие варианты, например, соевый с низким содержанием соли и избегайте густых, калорийных, как кисло-сладкий или кунжутный.
Заказывайте больше овощей
Добавляйте больше овощей в любое блюдо - это сделает его более сытным и полезным. Овощи богаты клетчаткой, витаминами и минералами, при этом имея низкую калорийность. Такой подход помогает избежать переедания более калорийных продуктов. А потому это простой способ увеличить объем пищи без вреда для здоровья и фигуры.
Рассмотрите полезные углеводы
Китайские блюда обычно богаты углеводами благодаря рису, лапше, пельменям или спринг-роллам. Поэтому рассматривая здоровые варианты, выбирайте коричневый рис, чтобы добавить больше клетчатки в рацион. Также, следите за размером порции лапши, ведь альтернатив ей почти нет и существует риск съесть больше, чем надо
Дополнительные советы
Заказывая здоровую китайскую еду, выбирайте нежирный нежареный белок (курицу или рыбу), коричневый рис и много овощей. Это поможет придерживаться сбалансированного питания. Белый рис: питательная ценность, преимущества и недостатки
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