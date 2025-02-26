Дневной сон и деменция: как эта связь влияет на работу мозга

Дневной сон является привычкой, которая ассоциируется с комфортом и отдыхом, особенно в пожилом возрасте. Однако недавние научные исследования выявили неожиданную взаимозависимость между чрезмерным дневным сном и развитием деменции.

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Ученые обнаружили, что люди, которые часто дремлют в течение дня, могут иметь больший риск заболеть болезнью Альцгеймера. Больше об этом пишет eatthis.com.

Исследование

Ученые наблюдали за 1401 пожилым человеком, в возрасте от 74 до 88 лет, в течение 14 лет, изучая факторы риска развития болезни Альцгеймера. В течение этого времени они носили специальные устройства, похожие на часы, регистрировавшие активность и отдых в течение дня. Время, когда люди не были активными между 9 утра и 7 вечера, считалось дремотой. Все участники проходили ежегодные нейропсихологические исследования для проверки когнитивных возможностей.

В начале исследования 75,7% участников не имели никаких нарушений когнитивных функций, 19,5% имели легкое когнитивное ухудшение, а у 4,1% был диагноз болезни Альцгеймера.

Результаты исследования показали, что люди, спящие более часа днем, имеют на 40% большую вероятность развития болезни Альцгеймера по сравнению с теми, кто дремлет меньше часа или совсем не дремлет. Особенно это касается людей с легким когнитивным нарушением, у которых дневной сон увеличивается на 24 минуты ежегодно. Для людей без когнитивных проблем это время увеличивается всего на 11 минут в год.

Связь между сном и деменцией еще не до конца ясна

Доктор Юэ Лэнг, соавтор исследования, отметил, что связь между чрезмерным дневным сном и деменцией остается даже после корректировки количества и качества ночного сна. Это также подтверждают результаты предварительного исследования, согласно которым двухчасовой дневной сон увеличивает риск когнитивных нарушений.

Профилактика через активность

Доктор Ричард Айзексон, специалист по профилактике болезни Альцгеймера, отметил, что чрезмерная сонливость днем может являться признаком начала снижения когнитивных функций. Он подчеркнул, что важно следить за продолжительностью сна и обращаться к врачу, если начинаются изменения в поведении или настроении, которые могут свидетельствовать о болезни Альцгеймера.

Дневной сон: полезный или вредный?

В то же время другие исследования показывают, что не всегда дневной сон является отрицательным фактором. Например, одно из исследований, опубликованное в General Psychiatry, показало, что дремлющие днем пожилые люди демонстрируют лучшие результаты на когнитивных тестах. Поэтому важно найти баланс: если вы любите поспать днем, не следует отказываться от этой привычки, но важно ограничить время сна до умеренных пределов.

Хотя дневной сон может быть полезен, чрезмерное времяпрепровождение может увеличить риск проблем с памятью и когнитивными функциями в будущем.

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