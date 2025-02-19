Секреты питания голубых зон: каких блюд нет в рационе долгожителей

Что помогает людям жить больше 100 лет? Какие секреты скрывают их привычки и образ жизни? Изучение голубых зон – уникальных регионов мира, где концентрация долгожителей самая большая, дает нам ответы на эти вопросы. Оказывается, в их рационе есть некоторые продукты, которых они избегают, пишет eatthis.com.

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Пять районов мира, где наибольшая концентрация людей, доживающих до 100 лет: Сардиния (Италия), Окинава (Япония), Лома Линда (Калифорния), Икария (Греция) и Никоя (Коста-Рика) называют голубыми зонами.

Исследователь Дэн Бюттнер посвятил годы изучению образа жизни людей из этих регионов и обнаружил множество схожих черт, включая их пищевые привычки. В этих районах рацион в основном растительный: много цельных злаков, регулярное употребление бобовых и фасоли, а также небольшие порции красного вина. Но почему именно эти люди избегают питания? Выяснилось, что существует несколько общих продуктов, которых нет в их меню.

Фастфуд

Фастфуд является одной из главных обстоятельств многих заболеваний. Регулярное употребление таких блюд может повысить АД, увеличить уровень холестерина, способствовать ожирению, ухудшать настроение и даже повышать риск сердечных заболеваний.

Одним из главных принципов жизни людей из голубых зон есть ограниченное потребление мяса. Они употребляют его только в праздники, и в большинстве своем в это не красное мясо. По данным исследования Adventist Health, веганы и песко-вегетарианцы являются одними из самых долгоживущих людей в мире.

Переработанные хлебобулочные изделия и сладости

Они значительно ограничивают потребление переработанных продуктов, в том числе содержащих большое количество добавленного сахара. Хотя жители голубых зон получают природный сахар из фруктов и винограда, они потребляют гораздо меньше сахара, чем, например, в США. Исследователи рекомендуют ограничить потребление добавленного сахара до 7 чайных ложек (28 г) в день.

Бекон и колбасы

Жители голубых зон также избегают обработанного мяса, в том числе таких продуктов, как колбасы и бекон. Это мясо содержит много консервантов и натрия, что может быть вредно для здоровья. По результатам исследования, опубликованного в Critical Reviews in Food Science and Nutrition, обработанное мясо имеет большую связь с ишемической болезнью сердца, чем красное мясо.

Газированные напитки

Долгожители также избегают газированных напитков. Потребление сахара в виде напитков имеет значительно меньшую питательную ценность и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, набору веса и даже сокращать продолжительность жизни.

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