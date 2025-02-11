Наш рацион оказывает непосредственное влияние не только на физическое здоровье, но и на работу мозга. Ученые обнаружили, что некоторые продукты могут снизить риск развития деменции и сохранить когнитивные функции.

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В частности, исследования показали, что употребление клетчатки оказывает положительное влияние на работу нервной системы. Издание eatthis.com объясняет, как простое изменение пищевых привычек может помочь поддержать ясность ума на долгие годы.

Исследования и их результаты

Ученые опубликовали результаты своих наблюдений в журнале Nutritional Neuroscience. Они изучали привычки питания более 3700 жителей Японии в возрасте от 40 до 64 лет на протяжении примерно двух десятилетий. Анализ проводился на основе анкет, в которых участники фиксировали, что ели за последние сутки. За период исследования было зафиксировано 670 случаев деменции, что привело к потере трудоспособности. Ученые пришли к выводу: те, кто употреблял больше клетчатки, гораздо реже сталкивались с этой болезнью.

Особенно сильный эффект наблюдался у людей, потреблявших растворимую клетчатку. Это означает, что включение в рацион этого вида пищевых волокон может играть важную роль в сохранении здоровья мозга. Чтобы разобраться в разнице между растворимой и нерастворимой клетчаткой, следует ознакомиться с основными источниками каждого из них.

"Это еще одно важное звено в исследовании пищевых волокон. В последние годы клетчатка рассматривается как ключевой компонент общего здоровья, в том числе когнитивного. ом кишечника, что, в свою очередь, связано со здоровьем мозга", – отмечает диетолог Вики Шанта Тщательные.

Следует отметить, что исследование проводилось исключительно среди японских граждан и не установило прямой причинно-следственной связи между потреблением клетчатки и снижением риска деменции. То есть другие факторы также могли влиять на результаты. Однако добавление большего количества клетчатки в рацион – это безусловно полезное решение, поскольку она способствует здоровому пищеварению, нормализации уровня холестерина, поддержанию стабильной энергии и даже улучшению состояния кожи.

Сколько клетчатки нужно употреблять?

"Пытайтесь включать в свое меню достаточное количество продуктов, богатых клетчаткой", – рекомендует Тщательные. Согласно диетическим рекомендациям, взрослому человеку следует потреблять примерно 14 г клетчатки на каждые 1000 ккал. Это означает, что дневная норма должна составлять от 25 до 38 граммов.

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