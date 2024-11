Добавка, которая может причинить вред здоровью сердца: о чем говорит наука

Чтобы поддерживать здоровье костей, важно получать достаточно кальция, особенно в старшем возрасте. Однако, вместо добавок, что могут иметь побочные эффекты для сердца после 50 лет, стоит выбрать природные источники кальция, которые содержатся в молочных продуктах, зелени и орехах.

Именно такой подход поможет снизить риск остеопороза и сохранить здоровье сердца в старшем возрасте. Подробно, почему для поддержания костей необходимо заменить добавки на продукты с высоким содержанием кальция, рассказали в Eat This, Not That.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в BMJ, ученым удалось установить, что добавки кальция могут повышать риск смертности, особенно при их длительном применении. Кроме того, в сочетании кальция с витамином D этот риск возрастает еще больше.

Таким образом, перед началом приема добавок важно обсудить это с врачом. Специалист поможет определить, стоит ли принимать кальций, учитывая ваше состояние здоровья.

По словам доктора медицинских наук Ариэль Левитан: "Как врач-терапевт и эксперт по витаминам, я бы посоветовала употреблять кальциевые добавки минимально, чтобы избежать потенциального вреда. Мы давно знаем, что их чрезмерное употребление может вызвать ряд потенциальных побочных эффектов, включая камни в почках, запоры и, что еще более опасно, отложение кальция в таких тканях, как сердце и, возможно, ткани молочной железы".

Кроме того, Левитан отмечает, что большинство людей получают достаточно кальция именно из рациона. А потому, попробуйте добавить в свое меню полезные молочные продукты, темную зелень, миндаль, нут и растительные заменители молока. Это поможет поддержать кости и избежать дефицита, без лишних добавок.

