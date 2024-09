Добавка, которая ограничивает употребление сахара: что женщинам стоит добавить в рацион

Чтобы успешно сократить потребление сладостей, просто сказать себе не есть их может быть недостаточно. Стыд за еду только усложняет изменения в привычках, а большое потребление сахара может ухудшить настроение, состояние кожи и повысить риск заболеваний.

Недавние исследования показали, что пребиотические галактоолигосахариды (GOS) могут помочь уменьшить потребление сахара. К чему в исследовании пришли ученые и как работает этот метод, сообщили в Eat This, Not That.

В исследовании из Университета Суррея, в Гилдфорде, Англия, наблюдали за 50 молодыми женщинами, половина из которых ежедневно принимала добавки GOS в течение 4 недель. Те, кто употреблял добавки, уменьшили потребление сахара на 4,1% и углеводов на 4,3%. Отмечается, что это может быть связано с повышением уровня полезных бактерий Bifidobacterium в кишечнике, что снижает потребность в "комфортном" потреблении сладкого. Таким образом, эти добавки могут влиять на причину чрезмерного потребления сахара.

Однако важно учесть, что финансирование исследования поступало от нидерландской компании FrieslandCampina, которая также наняла часть авторов. Это может повлиять на объективность результатов, поскольку исследователи имели финансовый интерес найти преимущества этих добавок. Хотя это не первое исследование, изучающее эффекты добавок GOS от FrieslandCampina, но его результаты следует воспринимать с осторожностью, учитывая имеющийся конфликт интересов.

Поэтому, если вы сомневаетесь, лучше придерживайтесь проверенных советов, таких как приготовление пищи дома, поддержка гидратации и избегание обработанного мяса в рационе. Также, вы можете пересмотреть свои цели на новый год и вместо того, чтобы исключать продукты, лучше добавьте больше здоровых позиций в рацион. Это поможет достичь более положительных результатов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая пищевая добавка может улучшить работу мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.