Добавка, которую следует употреблять перед прогулкой: советы от диетологов

Если у вас нет времени или по другим причинам вы не желаете посещать спортивный зал, ходьба во время прогулки может стать отличной физической активностью. Прогулка на свежем воздухе не требует специального оборудования и улучшает самочувствие.

Однако, чтобы подготовить тело к физическим нагрузкам и извлечь максимум пользы от ходьбы, перед прогулкой следует принимать комплекс витаминов группы B. Почему перед ходьбой следует принимать эту добавку, рассказали в Eat This, Not That.

Добавки витаминов группы В являются отличным выбором для рациона, поскольку они способствуют транспортировке питательных веществ по всему телу. В частности, тиамин (В1) помогает превращать углеводы и макронутриенты в энергию, что необходимо во время активной жизнедеятельности.

Если у вас наблюдается дефицит витамина B12, это может вызвать анемию и хроническую усталость, а потому прием добавок может повысить уровень энергии. Витамин B12 также способствует укреплению костей, что важно для поддержания здоровья при физической активности и прогулок.

Кроме того, если вы занимаетесь спортом, ваша потребность в витамине B6 может возрасти, а потому вам стоит рассмотреть возможность употребления такой добавки. Однако, даже если вы получаете витамины группы B с пищей, недостаточный уровень этого витамина может негативно повлиять на метаболизм, что затрудняет похудение.

Учитывайте, что пищевые потребности зависят от многих факторов, но дефицит витамина B является довольно распространенным явлением у многих людей. Такая группа витаминов может улучшить вашу энергию и помочь достичь максимальных результатов от физической активности, а потому обратитесь к врачу, чтобы определить, нужно ли вам увеличить дозировку этого витамина.

