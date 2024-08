Пищевые добавки, которые необходимы женщинам: что следует добавить в рацион по мнению диетологов

Во время активного образа жизни, часто может не хватать времени на обыденные вещи, которые могут улучшить состояние здоровья. Вашему организму вполне может не хватать необходимых питательных веществ для нормальной жизнеспособности, что особенно актуально для людей с ограничениями в еде или требовательными предпочтениями.

В таком случае следует контролировать свое самочувствие, регулярно сдавать анализы и корректировать свой рацион с диетологом. Какие биодобавки могут улучшить ваше самочувствие и улучшить здоровье, узнавали в Eat This, Not That.

Омега-3 DHA

Омега-3 DHA (докозагексаеновая кислота) – это жирная кислота из жирной рыбы, которая важна для здоровья сердца и мозга. Она помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает здоровье плода у беременных женщин. Исследования подтверждают ее роль в предотвращении сердечных заболеваний и отсрочке симптомов болезни Альцгеймера.

Белок

Для женщин важно ежедневно получать достаточное количество белка для поддержания общего здоровья. Недостаточное потребление белка может привести к ослаблению волос, потере мышечной массы и ослаблению иммунной системы. Белковые добавки, такие как коктейли или порошки могут быть удобным способом дополнить свой рацион.

Фолиевая кислота

Фолиевая кислота является важной добавкой для детородных женщин и может помочь не только при беременности, но и для общего здоровья. Она поддерживает правильное развитие нервной системы у младенцев и может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, воспалений, а также помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера и депрессией.

Магний

Магний содержится в овсе, цельнозерновых злаках, орехах и семенах. Если вы регулярно не потребляете эти продукты, можно попытаться заменить их с помощью магния в пилюлях. Этот минерал помогает мышцам сокращаться и может быть полезен не только спортсменам, но и женщинам перед менопаузой. Исследования показывают, что магний может также поддерживать психическое здоровье и в комбинации с антидепрессантами, помогать бороться с депрессией.

Кальций

Кальций – ключевой элемент для здоровья костей, нервов и мышц. Женщинам в возрасте от 19 до 50 лет рекомендовано получать ежедневно 1000 мг кальция, а старшим женщинам – 1200 мг. Если вы не употребляете молочные продукты, рассмотрите добавки кальция как альтернативу.

Витамин D

Витамин D важен для здоровья костей у женщин, особенно после менопаузы, поскольку он помогает укрепить кости, когда уровень эстрогена в организме начинает снижаться. Хотя исследования продолжаются, уже доказано, что витамин D также поддерживает иммунную функцию, может снижать риск некоторых видов рака и способствует здоровой беременности. Он также может быть полезен для женщин, страдающих сезонной депрессией.

Поливитамины

Прежде чем принимать микроэлементы, такие как витамин C, кальций, железо, магний, калий и другие, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Специалист должен помочь в подборе необходимой комбинации добавок и их дозировок в соответствии с личными потребностями и этапом жизни.

