Миллионы людей годами покупают кальций и витамин D с одной простой целью: не сломать шейку бедра, не упасть и "укрепить кости". Логика кажется безупречной. Реклама убеждает. Часть врачей рекомендует. Аптеки охотно продают.

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Есть лишь одна небольшая проблема.

Качественные современные научные данные всё чаще показывают, что для большинства пожилых людей такая стратегия практически не работает.

Именно к такому выводу пришла международная группа исследователей после масштабного анализа, опубликованного в авторитетном медицинском журнале The BMJ.

Почти 154 тысячи участников. И очень неудобный результат

Канадские ученые проанализировали 69 рандомизированных клинических исследований, в которых приняли участие 153 902 взрослых.

Цель была максимально практичной: выяснить, действительно ли добавки кальция, витамина D или их комбинация помогают избежать переломов и падений.

Ответ оказался неприятным для производителей добавок, но полезным для пациентов.

В большинстве случаев исследователи не обнаружили клинически значимого снижения риска переломов или падений. Другими словами, люди как падали, так и продолжали падать. Как ломали кости, так и продолжали их ломать.

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Зато полки аптек, похоже, чувствовали себя прекрасно.

Когда маркетинг опережает доказательства

На протяжении многих лет кальций и витамин D фактически стали синонимами "здоровых костей". Их активно рекомендовали, рекламировали, включали в различные профилактические схемы.

При этом новый анализ показывает: для большинства пожилых людей такая профилактика не даёт того результата, который ей традиционно приписывали.

Исследователи не нашли убедительных доказательств того, что:

кальций сам по себе существенно снижает риск переломов;

витамин D сам по себе предотвращает переломы;

их сочетание обеспечивает клинически значимое преимущество;

прием этих добавок заметно уменьшает количество падений.

При этом выводы основываются преимущественно на доказательствах среднего и высокого качества.

Не всё так однозначно. Но главный вывод уже сделан

Авторы исследования отдельно подчеркивают: результаты не касаются всех без исключения.

Речь идет не о пациентах с подтвержденным дефицитом витамина D, тяжелыми нарушениями обмена кальция, отдельными заболеваниями костной ткани или тех, кто уже получает специализированное лечение остеопороза. Именно поэтому не стоит самостоятельно прекращать назначенное врачом лечение.

Но для рутинного приема "на всякий случай" современные доказательства выглядят всё менее убедительно.

Неудобный вопрос, который почему-то задают нечасто

Если крупные клинические исследования показывают минимальную или отсутствующую пользу для большинства пациентов, возникает закономерный вопрос.

Почему миллионы людей продолжают ежедневно тратить деньги на то, что не демонстрирует ожидаемого клинического эффекта?

Рынок пищевых добавок оценивается в десятки миллиардов долларов.

Продажи растут.

Маркетинговые бюджеты тоже.

А количество переломов среди пожилых людей от этого, как показывает новый анализ, существенно не уменьшается.

Случайность?

Или, возможно, у кого-то очень хорошо работает бизнес-модель, в которой вера продается значительно лучше, чем доказательства?

Что действительно рекомендуют исследователи

Авторы работы призывают пересмотреть существующие подходы к рутинному назначению кальция и витамина D для профилактики переломов в широкой популяции.

Вместо этого ресурсы следует направлять на методы, эффективность которых уже подтверждена доказательствами:

регулярные силовые упражнения;

тренировки равновесия;

индивидуальные программы физической активности;

оценку факторов риска для конкретного пациента.

Именно эти подходы сегодня дают гораздо больше шансов реально сохранить кости целыми.

Новое масштабное исследование не утверждает, что кальций или витамин D никому не нужны. Есть пациенты с подтвержденным дефицитом, остеопорозом или другими заболеваниями, для которых такие препараты могут быть частью лечения по назначению врача.

Но для большинства пожилых людей, которые годами покупают эти добавки "для профилактики", современные научные данные звучат довольно трезво: рутинный прием кальция и витамина D не продемонстрировал клинически значимой защиты от переломов.

И здесь возникает вполне логичный вопрос, который должен задать себе каждый пациент: кому выгодно, чтобы миллионы людей годами покупали то, эффективность чего для большинства так и не была убедительно доказана?

Очевидно, что не пациенту, который надеялся избежать перелома. Зато производители пищевых добавок, дистрибьюторы, аптечные сети и весь многомиллиардный рынок профилактических продуктов вряд ли жалуются на низкие продажи.

Поэтому прежде чем тратить деньги на очередную "баночку для здоровья костей", стоит задать простой вопрос: вы покупаете лечение, эффективность которого подтверждена качественными исследованиями, или всего лишь очень удачную рекламную историю?