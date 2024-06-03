Домашние средства для устранения шелушения кожи на кончиках пальцев

Шелушение кожи на кончиках пальцев – довольно распространенное явление зимой. Кроме сухой погоды, такое шелушение может возникнуть из-за аллергии на цветы, свинец, металл, кожу, моющие средства.

Иногда это может быть вызвано кожными заболеваниями. Хотя в большинстве своем шелушение на кончиках пальцев проходит самостоятельно, вы можете попытаться лечить это состояние в домашних условиях. Мы собрали вам несколько эффективных средств.

Окуньте руки в миску с замоченным овсом

Чтобы приготовить этот раствор, замочите немного овса в миске, наполненной теплой водой. Когда овес станет мягким, окуните руки в жидкость и подержите их в течение следующих 10-15 минут.

После этого вымойте руки и протрите их досуха полотенцем. Затем нанесите мягкий увлажняющий крем. Для достижения наилучших результатов повторяйте эту процедуру каждый день.

Смесь оливкового масла первого отжима и эфирных масел

Нагрейте немного оливкового масла первого отжима в миске и добавьте несколько капель любого эфирного масла (лучше всего лаванды). Затем положите пальцы в миску и подождите не менее 10-15 минут, прежде чем мыть их.

После этого вы можете нанести немного увлажняющего крема или массировать кончики пальцев оливковым маслом всякий раз, когда моете руки.

Потрите несколько ломтиков огурца на пораженный участок

Третье средство – это взять огурец, почистить его и нарезать толстыми ломтиками. Затем натирайте пораженные участки этими ломтиками в течение некоторого времени. Когда через 10-15 минут огуречный сок высохнет, смойте его теплой водой.

Как обычно, после этого помассируйте руки хорошим увлажняющим кремом. Как вариант, вы можете также использовать масло с витамином Е.

Используйте натуральную увлажняющую смесь молока и меда

Для всех предыдущих средств увлажнитель является важной частью. И один из лучших способов увлажнить руку естественным путем – использовать молоко.

Просто возьмите немного теплого молока, добавьте мед и окуните руки в смесь на некоторое время. Делайте это часто для быстрого обновления. Молоко содержит микроэлементы, которые могут оградить кожу от дальнейшего шелушения и сделать ее мягкой.

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