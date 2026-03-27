Домашний уход против темных кругов под глазами: что реально работает

Темные круги под глазами – одна из самых распространенных проблем, которая может появляться даже после полноценного отдыха. Они придают лицу усталый вид и визуально добавляют возраста.

Видео дня

Многие сразу ищут дорогие косметические средства, хотя эффективные решения часто находятся буквально под рукой. Существует несколько простых домашних способов, которые помогут освежить взгляд и уменьшить отеки без лишних затрат, пишет eatthis.com.

Стоит понимать, что локальные средства не всегда дают мгновенный результат. Как объясняет доктор медицинских наук Блэр Мерфи Роуз, "одной из причин появления темных кругов является застой в сосудах – накопление жидкости и расширение капилляров, что проявляется в виде отека". Именно в таких случаях домашние методы могут быть особенно полезными.

Ниже приведены самые действенные советы от доктора Роуз и дерматолога Брендана Кемпа, которые помогут улучшить вид кожи под глазами без лишних затрат.

Чайные пакетики с зеленым чаем

Зеленый чай – это не только полезный напиток, но и эффективное средство для ухода за кожей. Благодаря содержанию кофеина он способствует сужению сосудов и уменьшению отеков.

"Кофеин при местном применении вызывает вазоконстрикцию, что помогает уменьшить накопление жидкости под глазами", – объясняет Роуз.

Чтобы воспользоваться этим методом, приложите слегка теплые (не горячие) чайные пакетики к закрытым глазам примерно на 15 минут.

Кофейные кубики льда

Если у вас остался лишний кофе, не спешите его выливать – заморозьте его в форме для льда.

"Кубики с кофеином помогают уменьшить отеки, а холод дополнительно снимает воспаление", – отмечает Роуз.

По словам Кемпа, такие компрессы эффективны против припухлости и изменения цвета кожи, связанных с расширением сосудов.

Охлажденные ложки

Простой, но действенный способ – использование холодных металлических ложек.

"Низкая температура способствует сужению поверхностных сосудов, что помогает уменьшить синеватый оттенок и отеки под глазами", – объясняет Кэмп.

Охладите ложки в течение 10 минут, после чего приложите их к зоне под глазами или легкими движениями проведите, как массажером.

Ломтики холодного огурца

Классическое домашнее средство, которое до сих пор остается актуальным.

Огурец не только охлаждает, но и обладает противовоспалительными свойствами и хорошо увлажняет кожу. "Он действует подобно холодным компрессам, сужая сосуды", – говорит Кемп.

Сон с поднятой головой

Положение во время сна также влияет на состояние кожи под глазами.

"Когда голова находится выше, это помогает предотвратить накопление жидкости в области нижних век", – отмечает Кемп.

Для этого достаточно спать на двух подушках, чтобы уменьшить утреннюю отечность.

Картофельные ломтики

Обычный картофель тоже может пригодиться в уходе за кожей.

"Он обладает противовоспалительными и вяжущими свойствами, а фермент катехолаза помогает улучшить состояние кожи", – объясняет Кемп.

Картофель способствует выведению лишней жидкости и делает кожу более подтянутой.

Эти простые домашние методы не требуют больших затрат, но могут заметно улучшить вид зоны под глазами. Попробуйте несколько вариантов и выберите тот, который лучше всего подходит именно вам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.