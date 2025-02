Домашняя тренировка для формирования фигуры 'песочные часы'

Чтобы сформировать фигуру "песочные часы", нужно выполнять упражнения, которые акцентируют на ягодицах, плечах и верхней части спины, подчеркивающие эти мышцы и создающие гармоничные пропорции. При этом вам необязательно посещать спортзал, поскольку будет достаточно гантелей и нескольких эффективных движений.

В Eat This, Not That поделились упражнениями, которые укрепят ключевые мышцы и помогут достичь желаемых форм. Ознакомьтесь с их правильной техникой, чтобы достичь желаемых форм.

Тяга бедрами с гантелями в B-стойке

Положите гантель на бедра, одну ногу согните под углом 90 градусов, а вторую немного выдвиньте вперед, опираясь на пятку. Держите корпус напряженным, слегка опустите подбородок и поднимите бедра, сжимая ягодицы в верхней точке. Выполните 3 подхода по 6-8 раз на каждую ногу.

Наклоны для спины с гантелями

Станьте, расставив ноги на ширину плеч, отведите бедра назад и наклоните корпус вперед под углом 45°. Напрягите пресс и подтяните гантели к бедрам, сокращая широчайшие мышцы спины. Полностью выпрямляйте руки после каждого повтора. Выполните 3 подхода по 12 раз.

Выпады назад с гантелями

Возьмите гантели, сделайте широкий шаг назад и опуститесь, касаясь коленом пола. Оттолкнитесь передней ногой, напрягая ягодицы, и вернитесь в исходное положение. Выполните 3 подхода по 12 раз на каждую ногу.

Жим гантелей над головой

Поднимите гантели к плечам, держа ладони внутрь. Напрягите пресс и ягодицы, а затем поднимите гантели вверх, задействуя плечи и трицепсы. Медленно опустите вес и повторите. Выполните 3 подхода по 8-10 раз.

Подъем гантелей через стороны

Возьмите гантели, встаньте прямо, держа спину ровной, а голову немного наклоните назад. Поднимите гантели до уровня плеч, держа руки параллельно полу. Задержитесь на мгновение, сокращая мышцы плеч, и медленно опустите гантели, сохраняя напряжение в плечах. Выполните 3 подхода по 15-20 повторений.

