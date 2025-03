Дополнительная тренировка при ходьбе: как сжигать больше жира

Не сомневаетесь в преимуществах ходьбы как тренировки. Это отличная физическая активность, которая помогает достигать целей в фитнесе, благодаря низкой нагрузке и возможности выполнять ее дольше, что важно для эффективного использования энергии.

В частности, ходьба помогает не только худеть, но и сжигать висцеральный жир, который повышает риск диабета и сердечных заболеваний. Как улучшить ходьба и получать больше пользы во время тренировки, рассказали в Eat This, Not That.

Блок разминки (12 минут)

В течение минуты идите в быстром для вас темпе. Затем в течение 30 секунд поднимайте колени или выполняйте махи пятками. Повторите этот цикл 8 раз, чередуя движения.

Рабочий блок (40 минут)

Ходите быстрым темпом в течение 3 минуты, а затем уменьшайте темп до 2 минуты. Для эффективной тренировки повторяйте этот цикл 8 раз.

Охлаждение (8 минут)

Прогуливайтесь в медленном темпе в течение 8 минут без перерывов. Это поможет настроить организм и вернуть его в состояние покоя, чтобы эффективно сжигать жир.

