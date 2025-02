Допустимое количество: сколько яиц в день вы можете съесть

Если вы ограничивали себя в употреблении яиц из-за содержания в них холестерина, вам не стоит этого делать, поскольку исследования показывают, что пищевой холестерин почти не влияет на его уровень в крови. Кроме того, желтки содержат полезные жиры, витамины группы B, селен и холин, который поддерживает метаболизм.

Вместе с этим, яйца — это доступный источник белка, но это не значит, что их стоит есть без ограничений. В каком количестве стоит есть яйца, чтобы получить максимум пользы для здоровья без лишнего риска, рассказали в Eat This, Not That.

Сколько яиц стоит употреблять в день?

Если вы хотите уменьшить потребление холестерина, ограничьтесь 1,5 яйцами в день, учитывая общее количество холестерина в рационе. Исследования показывают, что чрезмерное употребление пищи с высоким уровнем холестерина, в частности яиц, может повысить риск сердечных заболеваний, а потому стоит контролировать их количество.

Если убрать желтки, можно потреблять больше яичных белков без лишнего холестерина и калорий. Поскольку один белок содержит 3 г белка, оптимальное потребление составляет до 8 белков в день.

Как ввести в рацион?

Яйца — это простое и питательное дополнение к рациону. Вы можете держать в холодильнике яйца сваренные вкрутую, чтобы быстро перекусить после тренировки или добавлять их в блюда, например к салату.

Также, попробуйте яйцо на тосте с авокадо или сочетайте его с полезными углеводами во время завтрака. Это сделает ваши блюда более сытными и сбалансированными.

