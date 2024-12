Лимит для яиц: наука предупреждает о причинах риска развития диабета

В одном курином яйце содержится около 6 г белка, 5 г полезного жира и много витаминов, делая его очень питательным продуктом. И хотя яйца полезны для иммунитета, похудения и мозговой активности, их чрезмерное потребление может навредить вашему здоровью.

Видео дня

В частности, исследования, которые были проведены учеными из Университета Южной Австралии, Университета Катара и Китайского медицинского университета показывают, что для предотвращения развития диабета важно не превышать рекомендуемую норму яиц в день и потреблять продукт умеренно. Подробно о влиянии яиц на здоровье и об их связи с болезнью рассказали в Eat This, Not That.

В Китае, где растет количество случаев диабета, изменения в питании за последние десятилетия сыграли значительную роль. В частности, традиционную диету, которая состояла из зерновых и овощей заменила более обработанная пища, богатая мясом, закусками и высококалорийными продуктами. В свою очередь, этот фактор спровоцировал активное развитие диабета 2 типа у людей из этого региона.

Исследования показали, что ежедневное употребление большего количества яиц может повысить риск диабета на 60%. Кроме того, у женщин эта корреляция оказалась сильнее, чем у мужчин, что подчеркивает необходимость в соблюдении сбалансированного питания. В частности, чтобы снизить риск сахарного диабета, стоит ограничить потребление яиц до 50 г в день, что составляет примерно одно яйцо.

Кроме того, потребление яиц может влиять на риск диабета из-за высокого уровня холестерина, который связан с нарушением секреции инсулина, о чем указывает исследование 2012 года. Другое исследование, опубликованное в JAMA, также обнаружило, что высокий уровень холестерина в пище, в частности из яиц, увеличивает риск сердечных болезней и смертности.

Вместе с тем, сегодня яйца приобретают популярность и ассоциируются, как полезный продукт в рационе, что вполне оправдано их составом. Однако помните что, как и все другие полезные продукты, яйца должны поступать в организм в умеренном количестве, что будет способствовать лучшему усвоению и поможет избежать вредных последствий для здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что нужно знать о яйцах.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.