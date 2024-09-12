Достаточно ли вы пьете воды: секреты эффективной гидратации для здоровья и фигуры

Гидратация – один из ключевых аспектов на пути к улучшению здоровья, но часто люди допускают серьезную ошибку, которая может помешать их прогрессу. По данным CDC, большинство взрослых получают лишь треть от необходимого количества воды из чистых источников, а остальные – это газированные или сладкие напитки.

Но всякий раз, когда мы ограничиваем потребление воды, мы упускаем возможность ускорить метаболизм, лучше контролировать аппетит и поддерживать здоровье всего организма. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Вода не только поддерживает баланс жидкостей, но и способствует потере веса. Исследование, опубликованное в 2016 году в Journal of Human Nutrition and Dietetics, показывает, что те, кто потреблял больше воды, снижали калорийность своего рациона на 206 калорий в день и потребляли меньше сахара, соли и холестерина по сравнению с теми, кто пил меньше воды.

Что касается количества, большинство врачей считают, что восемь стаканов воды – это хороший старт, но точное количество зависит от многих факторов.

"Большинство здоровых людей должны пить тогда, когда испытывают жажду. Нужное количество может быть разным для каждого", – отмечает доктор Майкл О'Брайен.

Для тех, кто не всегда может распознать признаки жажды, доктор О'Брайен советует ориентироваться на цвет мочи: "Она должна быть бледно-желтой".

Доктор О'Брайен также предостерегает от чрезмерного потребления сладких напитков, заменяющих электролиты, и рекомендует тем, кто активно занимается спортом, пить больше воды, чем тем, кто ведет сидячий образ жизни. Он также рекомендует выбирать естественные способы восстановления электролитного баланса, добавляя небольшое количество натрия и углеводов в свой рацион.

Относительно размеров тела доктор О'Брайен объясняет, что людям с лишней жировой тканью не обязательно нужно больше воды. Однако если вы замечаете резкие изменения в потребности в воде, следует обратиться к врачу.

"Существуют некоторые редкие заболевания, такие как определенные типы инсультов или несахарный диабет, при которых жажда может быть не надежным индикатором, и в таком случае вам нужна консультация врача для определения безопасного количества воды. И да, слишком много воды тоже вредно", – отмечает доктор О'Брайен.

Скорее всего, вы не пьете достаточно воды, но, слушая свое тело, вы сможете понять, сколько воды вам действительно нужно. И если после восьмого стакана вы все еще испытываете жажду, не стесняйтесь выпить еще – ваше тело поблагодарит за это.

Газированные и другие сладкие напитки должны быть первыми, от чего вы отказываетесь на пути к здоровому образу жизни. Но это не значит, что теперь единственным напитком должна быть вода. Добавляйте разнообразие в свой рацион и приближайтесь к своей идеальной форме.

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