Консервы часто становятся нашим выбором, когда нужно быстро что-нибудь приготовить. Однако консервированная курица – это совсем другая история.

Если вы считаете, что свежая курятина и консервированная одинаковы, вы сильно ошибаетесь. Свежую курицу обычно привозят с ферм в магазины. Консервированная же обрабатывается при высоких температурах, чтобы предотвратить размножение бактерий, пишет eatthis.com.

Шеф-повар и диетолог Серена Пун отмечает, что такая обработка изменяет текстуру, вкусовые качества и, что самое важное, пищевую ценность продукта. Также она отмечает, что консервированную курятину часто производят из птицы промышленных ферм, что отрицательно сказывается на ее качестве.

Воспаление как следствие употребления консервированной курицы

Обработанные продукты обычно ассоциируются у нас с чипсами или сладостями. Но консервированная курица также относится к обработанным продуктам. Пун отмечает, что при консервации мясо теряет значительную часть полезных элементов и может провоцировать воспаление в организме. А это уже серьезная угроза, поскольку воспаление является ведущей причиной большинства болезней.

Один из исследователей отметил, что стерилизованные мясные консервы претерпевают значительные изменения, из-за чего их консистенция часто становится кашевидной, а пищевая ценность и внешний вид заметно ухудшаются.

Риск от вредных веществ в консервах

Бисфенол-А, известный как BPA, является химическим веществом, часто встречающимся во внутреннем покрытии консервов. Хотя некоторые производители пытаются избавиться от этого вещества, оно все еще встречается в продуктах. Диетолог Кимберли Боуман объясняет, что BPA может оставаться в консервах и оказывать влияние на наше здоровье. В частности, высокие уровни BPA связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Это вещество может взаимодействовать с эстрогеном и гормонами щитовидной железы, что еще больше повышает риски для здоровья.

Консервированная курица: польза для похудения

Из положительных моментов следует отметить, что консервированная курица богата белоком, способствующим насыщению. Тренер по похудению Стефани Мансур утверждает, что белок помогает контролировать аппетит и предотвращает переедание. Она также отмечает, что консервированная курятина может быть полезна тем, кто пытается похудеть, поскольку белок способствует длительному ощущению сытости.

Натриевые фосфаты в консервированной курице

Один из недостатков консервированной курятины – это наличие натриевых фосфатов, используемых в качестве консервантов. Диетолог Серена Пун отмечает, что такие добавки могут быть особенно опасны для людей с проблемами почек и негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Она рекомендует избегать товаров с неорганическими фосфатами.

Консервированная курица для роста мышц

Консервированная курица может стать источником белка, необходимого для роста мышц. Стефани Мансур объясняет, что лейцин – аминокислота, содержащаяся в курильщике, стимулирует образование белков. Если вам нужно быстро получить порцию белка, курица может быть неплохим выбором.

Промышленное производство курятины

Следует учитывать, что не вся курица выращивается одинаково. Серена Пун подчеркивает, что курятина для консервов обычно происходит из промышленных ферм, где птицы содержат в плохих условиях и часто лечат антибиотиками. Употребление такой курицы может вызвать проблемы со здоровьем из-за стойкости к антибиотикам и даже повлиять на работу мозга.

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