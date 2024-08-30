Лучшая замороженная пища для похудения: что говорит о ней диетолог

Когда речь идет о замороженных продуктах, у многих возникают ассоциации с пищей, насыщенной натрием, калорийными десертами или полуфабрикатами, которые готовятся в микроволновке. И действительно, многие замороженные блюда не способствуют улучшению здоровья, не говоря уже о том, чтобы помочь в похудении.

Однако, если правильно выбирать продукты, раздел замороженной пищи в супермаркете может стать отличным союзником в борьбе за стройность. В замороженном виде можно обнаружить немало полезных продуктов, таких как овощи, фрукты или нежирное мясо, пишет eatthis.com.

Каждый путь к снижению веса индивидуален, и есть много продуктов, которые могут стать идеальным выбором в этом процессе. Диетолог рекомендует добавить в свою корзину замороженный эдамаме. Очищенный эдамаме, известный также как мукимаме, идеально подходит как питательный гарнир или закуска, что не заставит вас искать пищу через час. Порция в 100 граммов (это примерно три четверти стакана) содержит всего 118 калорий, что не станет угрозой для вашего рациона.

Детальное исследование мукимаме показывает, что значительная часть их калорий происходит из медленно усваиваемых сложных углеводов. Такие углеводы расщепляются организмом дольше, помогая вам оставаться сытыми. Фактически, основная часть углеводов в лущеном эдамаме поступает из клетчатки.

Преимущества мукимаме потери веса усиливаются благодаря высокому содержанию белка. В 100-граммовой порции содержится 12 г полноценного белка, что является существенным показателем для растительной пищи. Поскольку известно, что повышенное потребление белка снижает аппетит и ускоряет метаболизм, увеличение его количества в вашем рационе может привести к весомым результатам в процессе похудения.

Эти маленькие зеленые бобы также содержат много полезных микроэлементов. Каждая порция богата фолиевой кислотой, витамином К, калием и марганцем. Хотя эти элементы не повлияют непосредственно на ваши килограммы, они будут способствовать удовлетворению ежедневных потребностей в важных витаминах и минералах, что всегда положительно для здоровья.

Любая марка лущеного эдамаме станет отличным выбором для похудения, если в ее составе есть только один ингредиент – мукимаме, то есть соевые бобы.

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