Регулируют давление и улучшают настроение: как бананы влияют на здоровье

Бананы являются самыми популярными свежими фруктами в мире. Этот фрукт, произрастающий на самом крупном травянистом растении, обеспечивает организм целым спектром полезных свойств.

Среди них витамины группы B: B1, В2 и В6, витамин СтаРР, железо, кальций и калий, фтор и фосфор. Издание eatthis.com опубликовало основные факты о бананах, раскрывающих их содержимое и показывающих, как они могут положительно повлиять на ваше здоровье.

Бананы богаты полезными веществами

Хотя ягоды и цитрусовые часто считают звездами в мире питания, внутри среднего банана скрыты 110 калорий, 30 г углеводов и 3 грамма сытной клетчатки.

Кроме того, бананы являются отличным источником витамина B6, обеспечивая четверть суточной нормы. Они также предоставляют около 10% рекомендуемого суточного количества калия, витамина C и марганца. Бананы, естественно, не содержат жира, холестерина и натрия, что делает их прекрасным дополнением к здоровому рациону.

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Food Quality and Safety, бананы содержат ряд биологически активных веществ, включая каротиноиды и флавоноиды, которые оказывают положительное влияние на зрение, а также снижают риск сердечных заболеваний и определенных типов рака.

Бананы поддерживают диету

Благодаря клетчатке бананы замедляют процесс пищеварения, помогая дольше сохранять ощущение сытости и уменьшать тягу к пище. Кроме того, бананы содержат стойкий крахмал – особый тип углеводов, способствующий улучшению пищеварения и контроля веса. Чем зеленее банан, тем больше в нем этого крахмала.

Исследования доказывают, что стойкий крахмал способствует стабилизации уровня глюкозы в крови, повышению гормонов сытости и снижает риск развития хронических заболеваний.

Более того, исследование Чикагского исследовательского фонда запахов и вкусов показало, что запах определенных продуктов может повлиять на мозг так, что он почувствует сытость еще до еды. Бананы являются одним из таких продуктов. Поэтому в следующий раз, когда вы голодны, просто понюхайте банан – это может помочь снизить аппетит.

Бананы регулируют давление

Как богатый источник калия, банан содержит около 422 миллиграмм этого важного минерала, при этом не имеет натрия. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять продукты, богатые калием, такие как бананы, для нормализации АД. Высокое соотношение калия к натрию помогает снижать повышенное давление, вызванное избытком соли.

Исследования показывают, что диеты, обогащенные калием, снижают вероятность развития гипертонии и риска инсульта. Взрослым необходимо потреблять около 4700 мг калия в день, и один банан может обеспечить примерно 10% этой потребности.

Противомикробные и противовирусные свойства бананов

Исследования показывают, что этот фрукт содержит белки, обладающие антимикробными и противовирусными свойствами. Среди биологически активных веществ, содержащихся в бананах, отмечают феруловую кислоту, лупеол и лептин, способствующие борьбе с микроорганизмами.

В исторической медицине бананы использовали для лечения различных инфекций, включая оспу, корь и диарею. Кроме того, бананы являются отличным источником витамина B6, поддерживающего иммунитет. Потому один банан в день станет хорошим вариантом для улучшения защиты организма.

Бананы улучшают настроение

Бананы содержат вещества, которые могут поднять настроение. Витамин B6, содержащийся в этом фрукте, способствует повышению уровня серотонина и дофамина – гормонов счастья. Кроме того, бананы являются естественным источником триптофана – предшественника серотонина. Исследование, опубликованное в журнале Psychotherapy and Psychosomatics, связывает низкий уровень витамина B6 с риском депрессии. Поскольку многие люди не получают достаточное количество этого витамина, ежедневное потребление бананов может способствовать улучшению настроения и общего самочувствия.

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