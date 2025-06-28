Две чашки популярного напитка в день могут снизить риск опасных болезней: ученые раскрыли данные исследования

Ученые из Китая обнаружили, что две чашки чая в день могут значительно снизить риск сердечной недостаточности и инсульта. Однако польза исчезает в случае добавления сахара или других подсластителей.

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Как пишет Daily Mail, исследователи из Наньтунского университета, Китай, выяснили, что употребление до двух чашек несладкого чая в день снижают риск упомянутых заболеваний на 21%.

"Британцы выпивают по 100 млн чашек кофе каждый день – и оказывается, что "великая британская чашка" может стать спасением", – говорится в статье.

Ученые использовали данные 177 810 взрослых жителей Великобритании, средний возраст которых составлял около 55 лет.

Из них 147 903 человека пили чай, а 68,2% не добавляли сахар и подсластители.

На момент начала исследования все участники были здоровы, однако в среднем за 12,7 лет было диагностировано 15 003 случая сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 2679 инсультов и 2908 случаев сердечной недостаточности, сообщается в Международном журнале кардиологии "Кардиоваскулярный риск и профилактика".

У тех, кто выпивал до двух чашек несладкого чая в день, риск сердечной недостаточности был снижен на 21%, инсульта – на 14%, ишемической болезни сердца – на 7%.

В случаях с чаем с добавлением подсластителей подобных эффектов обнаружено не было.

Считается, что чашка чая без сахара лучше сохраняет биологически активные соединения, в том числе полифенолы, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Как сахар, так и искусственные подсластители могут способствовать развитию резистентности к инсулину и нарушению обмена веществ, которые являются общеизвестными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в статье.

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