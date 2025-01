Две порции в неделю: какой продукт следует есть, чтобы укрепить здоровье сердца

Сердечно-сосудистые заболевания остаются серьезной угрозой для многих, а потому изменение образа жизни может существенно повлиять на снижение возможных рисков. Один из простых шагов — включить полезные продукты в рацион, в частности авокадо, как источник полезных жиров.

Видео дня

Исследование показало, что употребление этого фрукта хотя бы дважды в неделю может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и ишемии сердца. Почему вам следует добавить этот продукт к салатам, тостам или смузи, рассказали в Eat This, Not That.

Об исследовании

В течение тридцати лет участники исследования регулярно заполняли анкеты о своем рационе, включая упоминание о потреблении авокадо. Хотя такие исследования дают ценную информацию, однако их результаты могут содержать погрешности из-за самообследования участников.

Участники исследования

Исследование охватило более 109 тысяч человек без истории рака, инсультов или сердечных болезней, которые наблюдались в течение многих лет. Участники были в основном медицинскими работниками из США, что следует учитывать при оценке результатов. Кроме того, эти данные подчеркивают важность ранней профилактики и здорового образа жизни для снижения рисков серьезных заболеваний.

Наблюдение

Ученые обнаружили, что регулярное потребление авокадо может снизить риск ишемической болезни сердца на 21% и сердечно-сосудистых заболеваний на 16%. Для этого достаточно употреблять две порции фрукта в неделю, что составляет около 80 граммов.

Значение для здоровья

Для поддержания здоровья сердца замените насыщенные жиры в рационе на ненасыщенные, такие как авокадо. Например, вы можете употреблять 70-100 г авокадо вместо масла или сыра — этот простой шаг может снизить риск сердечных заболеваний на 16-22%. Сочетайте этот метод с другими здоровыми привычками, чтобы улучшить работу сердца и общее самочувствие.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему следует употреблять авокадо.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.