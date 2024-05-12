Дыхательные техники для уменьшения стресса и улучшения объема легких

Дыхательные упражнения являются эффективным инструментом для уменьшения стресса и увеличения объема легких. Если вы будете внимательно следить за своим дыханием, вы сможете ощутить большую расслабленность и улучшить самочувствие. По словам News Bytes, рекомендуется начинать с пяти минут ежедневных дыхательных упражнений и постепенно увеличивать их продолжительность, когда вы почувствуете себя комфортнее.

Диафрагмальное дыхание

Лягте на спину или сядьте в удобное положение, положив одну руку на грудь, а другую на живот. Медленно вдохните через нос, считая до четырех и задержите дыхание примерно на две секунды.

Медленно выдохните через сжатые губы и наблюдайте, как ваш живот возвращается в нормальное положение. Упражняйте это упражнение в течение пяти минут дважды в день, постепенно увеличивая продолжительность.

Поочередное дыхание ноздрями

Сядьте удобно и большим пальцем правой руки осторожно закройте правую ноздрю. Вдохните левой ноздрей, а затем закройте ее безымянным пальцем. Выдохните через правую ноздрю.

Теперь вдохните правой ноздрей, закройте ее, откройте левую ноздрю и выдохните. Посвящайте этой практике пять минут каждый день, заканчивая ее выдохом через левую ноздрю.

Сбалансированное дыхание

Удобно сидя, делайте медленные глубокие вдохи и выдохи через нос. Сосредоточьтесь на том, чтобы продолжительность каждого вдоха и выдоха была одинаковой.

По желанию можно ненадолго задержать дыхание между вдохом и выдохом. Упражняйте это упражнение до пяти минут дважды в день, чтобы развить ощущение покоя и расслабления.

Глубокое дыхание с задержкой

Встаньте или сядьте удобно, отведя локти и плечи назад, позволив грудной клетке расшириться. Глубоко вдохните через нос, задержите дыхание на счет "пять" и медленно выдохните через нос. Это упражнение на глубочайшее дыхание помогает облегчить одышку и содействует вдыханию свежайшего воздуха.

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