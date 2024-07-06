Джеймс Корден похудел почти на 8 килограммов за пять недель: в чем секрет звезды

Джеймс Корден – британский актер, ведущий, сценарист и продюсер. Наиболее известен как ведущий вечернего телешоу The Late Late Show with James Corden. Джеймс Корден никогда не избегал разговоров о своей борьбе с лишним весом, говоря, что рос "пухлым ребенком" с низким стимулом заниматься спортом и хорошо питаться.

Однако теперь Корден задался целью оздоровиться и начать путь к похудению. Сделав это не только для себя, но и для того, чтобы служить примером для своих детей и увеличить продолжительность жизни, пишет eatthis.com.

Во время недавнего интервью с Опрою Уинфри Корден рассказал, что он похудел на примерно 8 килограммов только за первые пять недель. Полностью изменив мировоззрение по поводу похудения, актер отказался от мысли "все или ничего", но сбросил вес гораздо быстрее, чем мог бы раньше подумать.

"Каждый год за последнее десятилетие – 1 января я говорил себе и всем, что вот, это именно тот год, когда я сяду на диету и буду худеть – мне надоело мое тело и ощущение себя нездоровым", – пояснил Корден, отметив, что он часто "ел все, что было в холодильнике", за несколько недель до того, как начать новый план похудения.

Ведущий пришел к пониманию, что говорить пустые обещания каждый год и надеяться на другие результаты – это "полное безумие". Он рассказал о пяти важных шагах к здоровому образу жизни, которые помогли ему достичь своих целей.

Поддержка

Одним из важнейших уроков, которые Корден усвоил во время своего путешествия к похудению, является то, что он не может пройти этот путь самостоятельно. "Моя жена была моей поддержкой во всей этой затее", – говорит ведущий.

Джеймс также привлек других членов семьи в программу, чтобы вместе реализовать план по похудению.

Лакомство в меру

Часть его плана похудения включала небольшое место для чего-нибудь сладкого. Корден говорит, что сейчас он планирует свои еженедельные пищевые привычки, ориентируясь на случайные поблажки и находя между этим баланс.

"В день рождения моей жены мы взяли еду на вынос из нашего любимого ресторана, поэтому я спланировал, что буду есть в тот день и в каких количествах. Я действительно вкусно поел… А потом на следующий день я продолжил эту диету", – говорит Корден.

Приготовление своими силами

Хотя Корден может иметь неограниченный доступ к вкусной еде, независимо от того, находится ли он за кулисами на работе или ест в одном из пятизвездочных ресторанов Лос-Анджелеса, он рассказывает, что приготовление пищи для себя значительно облегчило соблюдение целей похудения.

Его любимый рецепт – пицца из нута по рецепту WW, которую, по его словам, любит вся его семья. "Основа из нута с небольшим количеством соуса маринара и немного сыра, добавить туда брокколи и красный лук… Это невероятно вкусно", – говорит Корден.

Спорт

Корден признает, что он не является большим поклонником посещения тренажерного зала, но, тем не менее, он пытался включить в свою жизнь больше активности.

Он делал упражнения, которые ненавидел. Однако благодаря жене преодолел себя и начал заниматься. "Мы делаем это вместе, выполняя некоторые упражнения и небольшие пробежки, и я постоянно на это жалеюсь, а потом неохотно говорю, что чувствую себя лучше… Опять же, это о поддержке", – подчеркивает актер.

Четкая цель и мотивация

Хотя Корден не раскрывал, сколько килограммов он хочет сбросить в целом, но подчеркнул, что у него есть начальная цель для поддержки мотивации.

"Мне очень хотелось бы почувствовать себя в форме менее 90 килограмм", - сказал он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как получить фигуру как у Мэрилин Монро.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.