Женская красота: тренировка Мэрилин Монро для создания фигуры 'песочные часы'

Мэрилин Монро навсегда остается культовым эмблемой гламурной голливудской славы 1950-х годов. Даже несмотря на то, что привычки Монро к тренировкам и питанию были несколько странными – модель сделала фигуру "песочные часы" популярным типом фигуры, которой многие до сих пор стремятся достичь.

В 1945 году 19-летняя Норма Джин Бейкер подписала договор с модельным агентством Blue Book. Администратор записала ее размеры как 36-24-34. Монро начала выполнять тренировки каждый день, когда добилась славы, о чем она поделилась в номере бывшего журнала Pageant еще в 1952 году (через Vogue), пишет издание eatthis.com.

Монро объяснила: "Откровенно говоря, я никогда не считала свою собственную фигуру такой исключительной, до недавнего времени я вообще редко об этом думала. Я никогда особо не волновалась спортом на свежем воздухе. Раньше я никогда не беспокоила себя упражнениями. Теперь я трачу по крайней мере 10 минут каждое утро на тренировки с небольшими весами. Я разработала свои упражнения для мышц, которые хочу поддерживать крепкими, и я знаю, что они подходят мне, потому что я чувствую, как они задействуют правильные мышцы, когда я тренируюсь".

1950-е годы были явно в другое время! Джеки Смит, сертифицированный тренер по здоровому питанию от IIN и фитнес-инструктор, рассказывает о собственной тренировке Мэрилин Монро.

Тренировки с собственным весом и силовые тренировки с незначительной нагрузкой являются ключевыми для достижения уверенного, подтянутого тела.

"Хотя все мы хотели бы выглядеть как Мэрилин Монро с идеальной фигурой "песочные часы", помните, что у каждого из нас есть свое уникальное и красивое тело. Ключ к здоровому, сильному и уверенному телу – это ежедневные движения, которые вам нравятся, и выполняйте их постоянно по крайней мере 10-15 минут каждый день", – отмечает Смит.

Смит рассказывает нам, что лучшие виды упражнений для достижения желаемой фигуры песочные часы – это упражнения с низким весом тела и силовые упражнения, такие как пилатес, барре и скульптура.

Теперь давайте перейдем к конкретным упражнениям для этой тренировки Мэрилин Монро.

Боковая планка

Боковая планка поможет определить ваши косые мышцы живота и достичь меньшей талии. Для начала Смит инструктирует: "Займите положение планки предплечья, а затем переместите правый кулак к левому локтю, чтобы предплечье было параллельно верху коврика. Сведите стопы и бедра, а затем вытяните левую руку через плечо. к потолку. Вы можете удерживать это положение или выровняться, переместив бедра вверх на дюйм, а затем вниз, чтобы сжать обе стороны талии".

Жим гантелей от груди

Следующее упражнение отлично подходит для увеличения бюста, укрепляя и развивая мышцы груди. Для этого приготовьте гантели весом от 5 до 8 фунтов, лягте на пол, согните ноги в коленях и убедитесь, что стопы стоят ровно.

Смит продолжает рассказывать: "Разведите локти широко, чтобы они были на одной линии с вашими плечами, и крепко возьмите вес так, чтобы ладони смотрели на ноги. Поднимите руки над головой к потолку, чтобы вес был прямо над грудью, а затем медленно опустите руки в исходное положение, чтобы сжать лопатки".

Седалищный мост

Это последнее упражнение на завершение тренировки Мэрилин Монро отточит ваши ягодичные и бедренные мышцы, благодаря чему бедра и ягодицы будут выглядеть полнее.

"Лягте на спину, согните колени, ноги на ширине бедер и прижмите к полу. Кончики ваших пальцев должны касаться задней пятки. Расслабьте плечи и прижмите предплечья и ладони к полу, чтобы включить их. Протолкнувшись через стопы, поднимите бедра вверх и задействуйте ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и, наконец, пресс. Сожмите ягодичные мышцы вверху и медленно опуститесь вниз. в исходное положение", – заключает тренер.

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