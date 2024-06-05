Как Кэндис Камерон Буре остается в форме в 48 лет: 5 секретов звезды

Кэндис Камерон Буре, соведущая программы The View и звезда сериала "Полный дом", является ярким примером здорового образа жизни в возрасте 48 лет. Ее целеустремленность и упорный труд позволили ей достичь и поддерживать стройную и молодую фигуру. По словам Eatthis, ее секреты поддержания хорошей физической формы не ограничиваются конкретной возрастной группой, а являются практиками, которые могут принести пользу каждому, кто стремится сбросить лишние килограммы и поддерживать здоровый образ жизни.

Одним из ключевых аспектов ежедневного рациона Кэндис является употребление протеиновых коктейлей. То ли как утренний заряд энергии, то как наслаждение после тренировки, она ежедневно выпивает по крайней мере один протеиновый коктейль.

Ее любимый рецепт состоит из протеинового порошка, половинки банана и миндального молока. Эта комбинация не только помогает ей чувствовать себя сытой и довольной, но и сдерживает тягу к нездоровым перекусам в течение дня.

Кроме протеиновых коктейлей, Кэндис делает разумный выбор, когда заказывает еду. Однако ее салаты далеки от обычных. Она наслаждается разнообразными видами ежедневно, а ее любимым вкусная смесь из капусты, эдамаме, киноа и овощи.

Кендис придерживается преимущественно растительной диеты, полагаясь на такие продукты как орехи, семена, бобы и злаки, такие как киноа, чтобы удовлетворить свои потребности в белке. Хотя она иногда употребляет рыбу или яйца, большинство белков, которые укрепляют мышцы и улучшают здоровье, она извлекает из растительных источников. Когда у нее мало времени, она находит приют в тарелке чечевичного супа как быстрого и полезного варианта питания.

Даже, несмотря на плотный график и частые переезды как актрисы, Кэндис остается решительно настроенной на поддержание здорового питания. Подготовка является для нее ключевым моментом, поэтому планирует свои приемы пищи заранее, чтобы не отставать от своего распорядка дня.

К примеру, перед долгим шестичасовым перелетом она начинает свой день с домашнего протеинового коктейля, а на обед съедает боул с тунцем, избегая необходимости есть в самолете. Чтобы не чувствовать голода во время полета, она пьет много воды и перекусывает сырыми орехами и бананом.

Кэндис понимает, как важно сделать занятие фитнесом веселым и приятным, чтобы оставаться мотивированным. Она уделяет не менее одного часа физическим упражнениям пять дней в неделю, занимаясь тем, что ей действительно нравится.

В Нью-Йорке она посвящает свои тренировки любимому фитнес-инструктору, разрабатывающему интенсивный режим, сочетающий силовые упражнения с нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, Кэндис любит исследовать местные пешеходные маршруты, используя возможность пропотеть, наслаждаясь увлекательными видами и природным окружением.

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