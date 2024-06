Откажитесь от этих 9 продуктов, если действительно хотите сбросить вес

Несмотря на стремление к уменьшению потребления жира для уменьшения количества калорий, следует помнить, что не все жиры одинаковы. Некоторые из них, как омега-3 жирные кислоты и мононенасыщенные жиры, имеют огромную пользу для здоровья, например, уменьшают воспаление и укрепляют здоровье сердца. Даже профиль насыщенных жиров для здоровья намного сложнее, чем мы считали.

В то же время, нередко производители, удаляя природный жир, заменяют его другими, не очень полезными наполнителями. Издание Eat This Not That публикует список из нежирных продуктов, которые не так полезны, как вы думаете.

Нежирное мороженое

Производители вместо жира добавляют добавки, не имеющие такой же питательности, как настоящие молочные продукты. Ведь настоящее молоко содержит кальций и белок, необходимые вашему организму для здоровья. В то же время потребление цельномолочных продуктов обычно не сопровождается повышенным риском увеличения веса, болезней сердца или диабета 2 типа.

Нежирное арахисовое масло

Оказывается, полножирное арахисовое масло имеет такое же соотношение насыщенных и ненасыщенных жиров, что и оливковое масло, одно из самых полезных для сердца продуктов. Поэтому люди, регулярно едящие арахисовое масло, имеют меньший риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа, чем те, кто редко употребляет его. А чтобы удалить жир из арахисового масла, вам нужно удалить некоторые из важнейших ингредиентов.

Легкий майонез

Следует знать, что в обезжиренный майонез часто добавляют загустители, такие как модифицированный пищевой крахмал, соевое масло, а не на яйца. Хотя эти ингредиенты не опасны, они не содержат питательных веществ настоящих яичных желтков, содержащих такие витамины, как A, B12 и D, а также антиоксиданты, такие как лютеин, зеаксантин и селен.

Энергетические батончики с низким содержанием жира

Не каждый знает, что энергетические батончики с низким содержанием жира могут быть обработаны и наполнены интересными ингредиентами. Например, батончики с клубникой и сливками Protein One могут быть нежирными только 2 грамма на батончик, но их список ингредиентов выглядит как химическая формула искусственных ароматизаторов, красителей, сиропов и масел.

Нежирное печенье

Поскольку печенье с низким содержанием жира часто содержит много сахара, к его употреблению следует относиться осторожно. Если вы собираетесь есть печенье, вы также можете наслаждаться его версией с полным содержанием жира с ингредиентами высшего качества.

Маргарин

По данным исследований, никогда не было веских доказательств того, что использование маргарина вместо масла снижает вероятность сердечного приступа или развитие сердечных заболеваний. В некоторых маргаринах может быть меньше жира, чем в настоящем сливочном масле, но оба содержат много калорий, поэтому употреблять их нужно экономно.

Нежирная заправка для салата

Заправка для салата может легко добавить много калорий, ведь большинство из них производятся из масла. Тем не менее, с осторожностью относитесь к нежирным заправкам. Ведь некоторые производители компенсируют низкое содержание жира, добавляя дополнительные подсластители и крахмал.

Нежирный консервированный суп

Следует помнить, что многие консервированные супы все еще переполнены натрием. Например, легкий творожный суп из брокколи содержит 720 миллиграммов натрия (32% от суточной нормы) на чашку. Он также обеспечивает минимальное количество белка всего 4 грамма в порцию.

Нежирные хрустящие закуски

Не стоит забывать, что такие закуски подвергаются высокой обработке. Чтобы быть в курсе, посмотрите на этикетки, чтобы увидеть, что вы получаете. С низким содержанием жира или нет, длинный список ингредиентов свидетельствует о том, что ваши хрустящие блюда не укрепляют здоровье.

