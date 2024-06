Как убрать жир под мышками: 4 правильных упражнения с гантелями

Во время регулярных занятий физическими упражнениями внимание уделяется каждому участку тела. И здесь не может быть исключений, если речь даже идет о жире под мышками.

По словам специалистов, для достижения наилучших результатов важно соблюдать здоровые привычки, которые помогут вам сжигать жир. Это означает соблюдение здоровой диеты с дефицитом калорий, силовые тренировки и регулярные кардиотренировки, говорится в Eat This Not That .

Чтобы растопить лишний жир, важно усилить кровоток в зону, на которой вы хотите сосредоточиться, чтобы усилить липолиз — расщепление триацилглицерина на жирные кислоты и глицерин — и нарастить мышцы для тонуса этой области. По словам фитнес-тренеров, выбор упражнений, прорабатывающих верхнюю часть более широкой мышцы и длинную головку трицепса, — это правильный путь на пути к цели.

Упражнение на сгибание

Начните упражнение в наклоне с гантелями в каждой руке, наклоняясь в пояснице вперед, пока ваше тело не достигнет примерно 45 градусов. Держите грудь высокой и напряженной, разведите локти в стороны и отведите ее назад, сильно сжимая лопатки и задние дельты. Полностью выпрямите руки, хорошо растянув нижнюю часть, прежде чем выполнять следующее повторение. Выполните несколько подходов по 10–12 повторений.

Упражнение с гантелями

Займите положение отжима с гантелями в руках. Держа корпус напряженным, а ягодичные мышцы сжатыми, возьмите одну руку и поднимите вес, двигаясь локтем к бедру. Поверните гантель обратно на землю, а затем выполните упражнение другой рукой. Проделайте несколько подходов по 8 повторений на каждую руку.

Упражнение с изогнутыми руками

Начните это упражнение, лежа на плоской скамье и держа одну гантель, вытянув руки. Согнув локти, начните тянуть вес назад за голову, пока не достигнете растяжения мышц. Когда вы закончите движение, подтяните вес назад, вытаскивая локоть. Сильно согните трицепс, чтобы закончить, прежде чем следовать следующему повторению. Выполните как можно больше подходов по 10 повторениям.

Разгибание трицепса одной рукой

Для выполнения упражнения возьмите одну гантель и поднимите ее над головой. Согните локоть, опустив его через тело за голову. Хорошо растяните трицепс внизу, затем полностью вытяните руку назад в исходное положение, сгибая трицепс, чтобы окончить. Проделайте несколько подходов по 10-12 повторений на одной руке, а затем перейдите на другую сторону.

