Еда для ума: что съесть перед экзаменом, чтобы мозг работал на максимум
Период экзаменов часто сопровождается стрессом, усталостью и недостатком концентрации. В такие моменты особенно важно правильно организовать свое питание, чтобы поддержать умственную деятельность.
Известные диетологи утверждают, что некоторые продукты способны улучшить внимание, память и общий уровень энергии. Издание express.co опубликовало практические советы, которые помогут вам чувствовать себя лучше и быть сосредоточенными в день экзамена.
Диетологи Шинейд О'Донован, которая ведёт образовательный профиль в TikTok под ником @sineadod_dietitian, поделилась советами для студентов о том, какие продукты лучше всего поддерживают энергию и фокус перед сдачей экзаменов. В коротком видео она объяснила, как правильно организовать питание, чтобы обеспечить максимальную концентрацию и выносливость. Прежде всего, Шинейд советует сосредоточиться на полноценном и питательном завтраке.
"Обязательно добавьте в рацион сложные углеводы", – отмечает она. По словам эксперта, это может быть каша, цельнозерновой тост или бублик, а также хлеб с отрубями.
Кроме углеводов, важно добавить источники белка. Она рекомендует включить в завтрак йогурт, яйца или копченого лосося, который, по словам диетолога, является "прекрасным источником омега-3 жирных кислот, имеющих решающее значение для функционирования мозга".
Шинейд также подчеркивает роль здоровых жиров в рационе. Среди полезных вариантов она называет ореховую пасту, авокадо, а также различные орехи и семена.
В своем видео диетолог отдельно подчеркнула важность надлежащего уровня гидратации. "Обезвоживание может негативно влиять на способность сосредотачиваться. Поэтому позаботьтесь о достаточном употреблении жидкости как до экзамена, так и во время него", – объясняет она.
Также эксперт дала несколько рекомендаций для тех, чей экзамен приходится на вторую половину дня. В этом случае, по ее словам, принципы здорового завтрака остаются актуальными и для обеда.
"Ваш обед должен включать те же основные компоненты – белки, здоровые жиры и сложные углеводы. Например, подойдёт паста из цельнозерновой муки с овощами и тунцом или сэндвич из цельнозернового хлеба с курицей и овощами", – советует она.
В итоге Шинейд подчеркнула: "Самое главное – не усложнять. Употребляйте пищу, которую вы хорошо знаете и которая вам нравится. И избегайте всего нового перед экзаменом, чтобы не рисковать нежелательной реакцией организма".
Она также предостерегает от потребления сладких продуктов и энергетических напитков: "Может показаться, что они дадут вам быстрый заряд энергии, но на самом деле вы не сможете держать темп в течение всего дня".
Что советует NHS: завтрак, вода и разгрузка
Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) также советует не пропускать завтрак в день экзамена. На их сайте указано: "Начните утро с питательного завтрака и оставьте достаточно времени, чтобы вовремя прибыть на место сдачи экзамена. Не забудьте взять с собой все необходимые вещи: ручки, карандаши, калькулятор, а также бутылку воды и несколько салфеток – все это может пригодиться".
Кроме этого, NHS делится советами, как справиться со стрессом. Среди них - составление реалистичного графика повторения материала, регулярные короткие перерывы и небольшие вознаграждения после занятий. Например, после завершения очередной сессии повторения стоит прогуляться, встретиться с друзьями, принять ванну или послушать любимую музыку.
Особенно полезной является физическая активность. NHS отмечает: "В перерывах между учебой старайтесь занять себя чем-то подвижным – пойдите на прогулку или сделайте несколько растяжек. Это поможет снять напряжение, улучшить настроение и будет способствовать качественному сну".
В случае сильного стресса NHS призывает не замыкаться в себе: "Если вы чувствуете тревогу или эмоциональную перегрузку, обязательно поговорите с тем, кому доверяете – это может быть друг, преподаватель или кто-то из родных. Многие переживают трудности во время экзаменов, поэтому просить о помощи – это нормально".
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