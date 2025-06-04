Перекусы, которые угрожают памяти, мышлению и здоровью мозга

Наши ежедневные пищевые привычки могут иметь гораздо более глубокое влияние на мозг, чем кажется на первый взгляд. Перекусы, которые мы считаем безвредными, способны ускорить возрастные изменения и ухудшить когнитивные функции.

Видео дня

Особенно это касается продуктов с высоким содержанием сахара, обработанных ингредиентов и пустых калорий. Издание eatthis.com рассказывает, какие именно привычки перекусов могут негативно влиять на работу мозга и как их избежать.

"В общем, стоит придерживаться рациона, который содержит много антиоксидантов, противовоспалительных компонентов и полезных питательных веществ. Это поможет поддержать как физическое, так и ментальное здоровье", – объясняет диетолог Лиза Московиц.

По её словам, бесконтрольное потребление обработанных продуктов с низкой пищевой ценностью – таких как сладости, газированные напитки, снеки – может ускорить возрастные изменения мозга. Если вы хотите сохранить ясность мышления, избегайте таких четырёх типичных привычек перекусов.

Избыток добавленного сахара

Быстрые сладкие перекусы могут показаться удобными и привлекательными, однако их вред перевешивает любое кратковременное наслаждение. Чрезмерное потребление продуктов с добавленным сахаром негативно сказывается не только на общем самочувствии, но и на функционировании мозга.

"Сахар, который добавляется в такие продукты, как печенье, мороженое, батончики, некоторые виды хлопьев, может вызвать скачки уровня глюкозы в крови. Если этот уровень постоянно остается повышенным, это может нарушить взаимодействие нейронов и в долгосрочной перспективе привести к атрофии мозга", – отмечает Московиц.

Употребление снеков из больших упаковок

Когда под рукой большой пакет чипсов весом, трудно остановиться. Но такая привычка, как оказывается, имеет серьезные последствия для когнитивного здоровья.

"Результаты многих исследований подтверждают, что мы, как правило, потребляем больше еды, когда берем ее из больших упаковок. Лучше всего – отложить небольшую порцию на тарелку, сесть и спокойно насладиться", – рассказывает диетолог Лиза Янг.

Ученые из Американской академии неврологии обнаружили, что переедание способно вдвое повысить риск развития нарушений памяти. Регулярное потребление чрезмерного количества калорий может в перспективе привести к когнитивным расстройствам и даже к потере памяти.

Жидкие калории – коварный враг

Пить калории – одна из наименее заметных, но вредных привычек. К таким напиткам относятся подслащенные чаи, соки и газированные напитки. Несмотря на кажущуюся лёгкость, они не приносят питательной пользы, но способны навредить работе мозга.

В исследовании, опубликованном в журнале Stroke, было отмечено: те, кто ежедневно употреблял хотя бы один диетический напиток, имели втрое более высокие шансы на инсульт и риск развития болезни Альцгеймера.

"В этих напитках – чрезмерное количество сахара и калорий без всякой пользы", – предупреждает Янг.

Обработанные продукты в рацион

Регулярное употребление высокопереработанных продуктов в большом количестве также может ухудшить состояние мозга. В частности, это касается снеков, выпечки и сладостей, содержащих насыщенные жиры и очищенную муку.

"Когда такие продукты постоянно присутствуют в рационе, они могут усиливать воспалительные процессы в организме. А это, в свою очередь, способствует снижению когнитивных функций и потере памяти", – объясняет Московиц.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему не стоит есть красное мясо каждый день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.