7 причин не есть красное мясо каждый день: какие риски несет этот продукт

Ежедневное потребление красного мяса вызывает немало споров среди специалистов по здоровью и питанию. С одной стороны, оно является источником ценного белка и важных микроэлементов.

С другой – регулярное употребление может вызвать ряд серьёзных побочных эффектов. Издание eatthis.com рассмотрело основные риски, которые стоит учитывать, если красное мясо является постоянной частью вашего рациона.

Всемирный фонд исследования рака рекомендует ограничить употребление красного мяса до трех порций в неделю – это примерно 100-130 граммов на порцию в готовом виде. Превышение этой нормы может привести к нежелательным последствиям.

Негативное влияние на сердце

Среди наиболее распространенных рисков ежедневного употребления красного мяса – вред для сердечно-сосудистой системы. Диетолог Лиза Янг предостерегает: "Диеты, насыщенные красным и переработанным мясом, могут увеличить вероятность развития сердечных болезней и ухудшить здоровье".

В недавнем исследовании установлено: потребление около 100 граммов красного мяса ежедневно (это говядина, свинина, бизон или дичь) повышает риск атеросклеротических заболеваний сердца на 22%.

Чрезмерное потребление насыщенных жиров

Красное мясо является источником значительного количества насыщенных жиров, представляющих опасность для организма.

"Например, в куске стейка рибай весом примерно 85 граммов содержится около 8 граммов насыщенных жиров – это 40% от максимально рекомендуемой суточной нормы", – отмечает Сидни Грин, магистр наук и диетолог.

Такие жиры повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), способствуя возникновению сердечных недугов. Как добавляет диетолог Янг, это также может ускорить развитие атеросклероза - процесса накопления бляшек в сосудах, который препятствует нормальному кровотоку.

Лишние калории – лишний вес

Помимо вредного воздействия на сердце, насыщенные жиры из красного мяса значительно повышают калорийность вашего рациона, что может привести к увеличению массы тела.

К примеру, стейк весом 225 граммов содержит около 614 килокалорий и 46 граммов жира – это более 65% суточной нормы жира при стандартной диете в 2000 калорий.

"Распространенное употребление мясных продуктов, в частности красного мяса, может способствовать ожирению. А лишний вес – это самостоятельный фактор риска для диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже некоторых форм рака", – замечает Лиза Янг.

Нарушение работы кишечника

Жиры, присутствующие в красном мясе, вредят не только сердцу, но и микрофлоре кишечника – сообществу полезных бактерий, которое отвечает за иммунитет, когнитивную функцию, пищеварение и общее самочувствие.

"Последние исследования показывают, что красное мясо влияет на бактериальный состав кишечника. Это влияние может быть опосредованно связано с сердечными заболеваниями из-за выработки определенных метаболитов, синтезируемых микробами кишечника во время переваривания мяса", – объясняет диетолог Сидни Грин.

Риск воспалительных процессов

Исследователи обнаружили, что регулярное потребление красного мяса может быть связано с повышенным уровнем воспалительных биомаркеров – веществ, которые ассоциируются с развитием хронических заболеваний.

"Насыщенные жиры, содержащиеся в красном мясе, могут способствовать воспалительным реакциям в организме", – отмечает Грин.

Кроме того, Янг указывает, что подобное воспаление может быть связано с возникновением онкологических заболеваний. В Journal of the American College of Nutrition опубликованы результаты, согласно которым потребление красного мяса способно влиять на развитие рака через механизмы воспалительного характера.

Ухудшение пищеварения

Еще одно возможное последствие ежедневного употребления красного мяса – проблемы с пищеварением.

"Если красное мясо является основным источником белка в вашем рационе, это может вызвать дискомфорт со стороны пищеварительной системы. Высокое содержание жиров в таком мясе может приводить к диарее или изжоге у тех, кто плохо переваривает жиры", – предупреждает Грин.

Не у всех эти симптомы проявляются одинаково, но если у вас часто возникает дискомфорт после еды, возможно, стоит уменьшить количество красного мяса в ежедневном меню.

Избыток натрия

Не все красное мясо – это свежее филе, приобретенное у мясника. Бекон, колбаса, ветчина – все это примеры обработанного красного мяса, которое часто содержит много соли и консервантов.

Американская ассоциация сердца рекомендует не превышать 2300 миллиграммов натрия в день. Например, только одна сосиска содержит около 570 миллиграммов натрия – почти четверть суточной нормы. Чрезмерное количество соли может вызвать высокое давление, нагрузку на почки и задержку жидкости.

Альтернатива: белки без вреда

Если вы обеспокоены потенциальными последствиями ежедневного потребления красного мяса, стоит обратить внимание на другие источники белка. И речь идет не только о растительных вариантах вроде орехов или тофу.

"Постные виды мяса – индейка, курица, а также рыба – менее вредны для сердца, поскольку содержат меньше насыщенных жиров и холестерина. Многие виды рыбы, благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, наоборот, защищают сердечно-сосудистую систему", – объясняет Сидни Грин.

