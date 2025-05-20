Тревожные последствия чрезмерного употребления сахара: исследование предупреждает о психических расстройствах

Сахар давно стал неотъемлемой частью нашего рациона, но его влияние на организм гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Кроме очевидной связи с ожирением, последние исследования указывают на серьезные психические последствия чрезмерного употребления сладостей.

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Ученые все чаще говорят о связи между сахаром и нарушениями поведения, такими как агрессия, биполярность и гиперактивность. Издание eatthis.com рассказывает о научных открытиях, которые заставляют по-новому взглянуть на любимое лакомство.

Исследование, проведенное в Медицинском центре Аншутца при Университете Колорадо, выявило, что чрезмерное потребление сладостей может стимулировать появление таких психических проявлений.

"У нас есть доказательства того, что фруктоза снижает уровень энергии в клетках и запускает пищевую реакцию, аналогичную той, которая возникает при голодании", – объясняет автор исследования, доктор медицинских наук Ричард Джонсон.

Как отмечают авторы исследования, такая реакция организма на дефицит энергии может проявляться в виде импульсивности, склонности к риску, агрессивному поведению, а также стремления к новизне – все это способствует выживанию в условиях нехватки пищи. Но если эта биологическая система чрезмерно активируется из-за регулярного потребления сахара, могут возникнуть психические расстройства, такие как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), биполярное расстройство или проявления агрессии.

Ученые также подчеркивают, что эта эволюционная тяга к сладкому – часть природного механизма выживания, встроенного в человеческий мозг. Но в современной среде, где доступ к сахару неограничен, этот механизм переходит в состояние "перегрузки", что может провоцировать развитие аффективных расстройств, включая маниакальную депрессию.

"Хроническая активация этого пути снижает чувствительность к удовлетворению и может вызвать депрессивные состояния. Чрезмерная пищевая стимуляция, обусловленная продуктами с высоким гликемическим индексом, включая сахар, может способствовать развитию нарушений настроения", – отмечается в исследовании.

Джонсон добавляет: "Мы не обвиняем сахар напрямую в агрессивном поведении, но подчеркиваем, что он может быть одним из факторов".

Это исследование является еще одним доводом для уменьшения количества сахара в вашем рационе. И хотя некоторые продукты выглядят безвредно, они могут содержать неожиданно много добавленного сахара. Ниже приведено несколько примеров.

Смузи в бутылках

Покупая полосы в магазине или на заправке, не ожидайте настоящий фруктовый напиток с большим количеством клетчатки. Большинство таких продуктов не содержат ни ценных микроэлементов, ни свежих ингредиентов. Часто производители добавляют фруктовые концентраты или пюре, которые могут быть так же вредны, как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы – ингредиент, способствующий накоплению жира в области живота, повышению "плохого" холестерина и набора веса.

Соус барбекю

Всегда читайте состав на этикетках магазинных соусов. Особенно остерегайтесь продуктов с надписью "сладкий" или "с медом".

Зерновые батончики

Хотя они часто подаются как "здоровые перекусы", многие из них содержат минимум клетчатки или белка, но богаты сахаром. Следует обратить внимание: некоторые упаковки содержат два батончика, а указанное содержание сахара – только для одного. Это вводит потребителя в заблуждение.

Заправки для салатов

Многие "легкие" или "обезжиренные" салатные заправки – это скрытые источники сахара. Чтобы компенсировать потерю вкуса из-за уменьшения жира, производители добавляют в состав много сахара, натрия и искусственных усилителей вкуса. Такие заправки могут свести на нет любые усилия по правильному питанию.

Ранее OBOZ.UA опубликовал советы, которые помогут отказаться от сахара.

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