Прощай, сахар: 7 простых шагов к здоровому питанию

Сахар является неотъемлемой частью рациона многих людей, однако его чрезмерное потребление может оказывать негативное влияние на здоровье. Отказ от сладкого кажется сложной задачей, но постепенные изменения помогут снизить его количество в питании без стресса.

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Маленькие шаги, такие как контроль скрытого сахара и выбор полезных альтернатив способны улучшить самочувствие. Следуя простым рекомендациям от eatthis.com, вы сможете сделать свое питание здоровым и научиться жить без сладкого.

1. Контролируйте сахар в кофе и чае

Если вы привыкли добавлять в напитки несколько ложек сахара, попробуйте уменьшить их количество. Постепенно вы адаптируетесь к менее сладкому вкусу и, возможно, со временем откажитесь от подсластителей.

Альтернативным вариантом может быть использование нектара агавы – его гликемический индекс ниже, чем у сахара, поэтому он не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови. Однако даже его следует употреблять умеренно. Если же агава вам не нравится или ее трудно найти в вашем кафе, просто сократите привычную порцию сахара.

2. Внимательно изучайте состав продуктов

Часто люди даже не подозревают, сколько сахара содержится в казалось бы полезных продуктах: йогуртах, хлебе из цельного зерна или заправках для салатов. Читая этикетки и выбирая менее сладкие варианты можно значительно сократить скрытое потребление сахара.

3. Готовьте десерты на дому

Чтобы не покупать пирожные или печенье, попробуйте готовить сладости самостоятельно. Это позволит контролировать количество сахара и избежать вредных добавок. К примеру, магазинное мороженое можно заменить полезным банановым: просто взбейте в блендере замороженные бананы, и вы получите вкусный десерт без лишнего сахара.

4. Выбирайте фрукты с низким содержанием сахара

Фрукты являются полезной альтернативой сладостям, но не все они одинаково полезны. Некоторые содержат большое количество природных сахаров, особенно сушеные плоды. Если вы хотите уменьшить потребление сахара, выбирайте ягоды (ежевику, малину) или грейпфрут. А если приобретаете сухофрукты, обращайте внимание на склад – они должны быть без добавленного сахара.

5. Выбирайте сытные блюда

Сахар чаще всего попадает в рацион не во время основных приёмов пищи, а во время перекусов. Чтобы избежать этого, следует выбирать питательные блюда, богатые белками и клетчаткой. Они помогают дольше оставаться сытыми и уменьшают желание съесть что-нибудь сладкое.

6. Сочетайте сладкое со здоровыми продуктами

Если вам сложно отказаться от любимых сладостей, попробуйте комбинировать их с полезной едой. Например, можно сочетать шоколад с орехами, добавлять клубнику к несладкой овсянке или есть сухофрукты вместе с цельнозерновыми продуктами. Так вы получите удовольствие от сладкого вкуса, уменьшая общее количество потребленного сахара.

7. Будьте осторожны со смузи

Смузи часто считают полезным напитком, но некоторые из них содержат не меньше сахара, чем фастфуд. Если в состав входят подсластители, мороженое, замороженный йогурт или сорбет, такой напиток может быть более вредным, чем газированные напитки. Лучше всего готовить смузи дома, используя натуральный йогурт с низким содержанием сахара и добавляя для сладости финики, мед или нектар агавы.

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