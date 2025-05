Еда для ума: как диета MIND защищает мозг от старения

Ваш мозг нуждается в заботе не меньше, чем тело. Правильное питание может оказать существенное влияние на сохранение когнитивных функций и снизить риск возрастных заболеваний.

Исследования показывают, что диета действительно способна поддержать здоровье мозга. Именно о ней – диете MIND – рассказывает издание eatthis.com.

В чем суть диеты MIND?

"MIND – это настоящий подарок для вашего мозга", – отмечает диетолог Эми Гудсон.

Ее слова подтверждаются результатами исследования, которое возглавляла Марта Клэр Моррис. В рамках эксперимента изучали состояние пожилых людей в возрасте от 58 до 93 лет. С момента публикации первых результатов диета MIND неоднократно доказывала свою эффективность – она замедляет снижение когнитивных функций и уменьшает риск развития болезни Альцгеймера.

"Это сочетание средиземноморской диеты, богатой полезными жирами, овощами и цельнозерновыми продуктами, и диеты DASH, разработанной для борьбы с гипертонией", – объясняет Гудсон.

Как сообщает медицинский центр Университета Раша, результаты исследования показали: у тех, кто тщательно соблюдал диету MIND, риск развития болезни Альцгеймера уменьшился на 53%, а у тех, кто придерживался ее частично – на 35%.

Основная цель этой диеты – поддержание здоровья мозга с помощью полезных продуктов и отказ от вредных.

"Рацион MIND сосредоточен на уменьшении воспаления и влиянии окислительного стресса – факторов, которые могут негативно влиять на мозговую деятельность", – подчеркивает Гудсон.

Как внедрить диету MIND в повседневную жизнь?

Эми Гудсон советует регулярно включать в рацион следующие продукты:

Ягоды

Овощи

Орехи

Рыбу

Оливковое масло

Фасоль

Цельнозерновые продукты

Курицу

Красное вино (в умеренном количестве)

По данным Harvard Health, такой рацион полезен и для сердечно-сосудистой системы. Неудивительно, что многие составляющие диеты MIND содержат полезные жиры. Например, жирная рыба (тунец или лосось) является отличным источником омега-3 жирных кислот, которые могут снижать риск развития болезни Альцгеймера. Рекомендуется есть рыбу как минимум раз в неделю.

Еще один полезный перекус – это орехи. Согласно данным журнала The Journal of Nutrition, ежедневное употребление грецких орехов может положительно влиять на когнитивные способности.

В издании Journal of Academy of Nutrition and Dietetics указана приблизительная частота потребления продуктов в пределах диеты MIND для максимального эффекта:

Три порции цельнозерновых продуктов ежедневно

По меньшей мере, один салат и еще одну порцию овощей ежедневно.

Курица – два или более раз в неделю

Один бокал красного вина в день также допускается

