Еда, которая бережет здоровье: главное правило рациона после 50 лет

После 50 лет наше здоровье начинает требовать особого внимания, ведь именно в этом возрасте часто проявляются хронические заболевания. Самочувствие ухудшается не мгновенно – это следствие многолетних пищевых привычек.

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Поэтому важно пересмотреть свой рацион и добавить в него продукты, которые помогут организму оставаться сильным и выносливым. Диетологи убеждены: правильное питание может стать ключом к долговременному здоровью и ясному уму, пишет eatthis.com.

Как отмечает диетолог-нутрициолог Иса Куявский, многие из этих состояний являются следствием пищевых ошибок, которые накапливались в течение десятилетий. Речь идет о гипертонии, ожирении, преддиабетических состояниях и диабете 2 типа – болезнях, тесно связанных с неправильным образом жизни и рационом, который провоцирует хроническое воспаление и постепенное повреждение тканей.

По словам эксперта людям в возрасте 50+ стоит сосредоточить свое внимание на одном важном принципе: во время каждого приема пищи старайтесь заполнять тарелку продуктами, которые уменьшают воспалительные процессы в организме.

Иса объясняет: "Речь идет о растительной пище, которая когда-то была живой и имела собственную иммунную систему. Фрукты и овощи с насыщенным цветом содержат большое количество антиоксидантов и полифенолов, которые помогают восстанавливать клетки, которые уже подверглись повреждениям".

Почему противовоспалительная пища так важна после 50?

Воспаление – это естественный ответ иммунитета на угрозу. Но когда его вызывает не вирус или бактерия, а образ жизни (употребление чрезмерно обработанных продуктов, жареной пищи, выпечки, красного мяса, курение и злоупотребление алкоголем), возникает состояние хронического низкоуровневого воспаления.

Этот тип воспаления является постоянным и не исчезает самостоятельно. Со временем он способен серьезно навредить организму, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, онкологических процессов и аутоиммунных болезней, в частности волчанки и ревматоидного артрита.

Как противовоспалительные продукты помогают организму?

Как объясняет диетолог, изменение питания в пользу противовоспалительных блюд может существенно повлиять на течение многих заболеваний. Одним из лучших решений является регулярное включение темно-зеленого листового салата в рацион.

"Шпинат, капуста кале, мангольд и другая темная зелень - настоящий кладезь питательных веществ", – говорит она.

К тому же, по словам диетолога, полезно употреблять яркие овощи и фрукты: свеклу, морковь, сладкий картофель, чернику, петрушку, кинзу. Все эти продукты имеют выразительный цвет и легко сочетаются с любым блюдом.

Связь между питанием, психическим здоровьем и возрастом

Такие же противовоспалительные продукты играют ключевую роль и для сохранения ментального здоровья в зрелом возрасте.

"Многие психологические нарушения могут быть связаны с дефицитом витаминов группы B, фолиевой кислоты и витамина D. Без надлежащего количества этих микронутриентов нейроны не могут работать правильно. Это может вызвать целый ряд последствий – от ощущения "тумана в голове" до тревожности, депрессивных состояний и даже деменции", – отмечает Иса.

Почему клетчатка необходима после 50?

Еще одно критически важное питательное вещество для людей после 50 – это клетчатка. Она поддерживает здоровье кишечной микрофлоры, которая имеет прямую связь с мозгом.

"Питание влияет на микробиоту кишечника, которая может даже продуцировать серотонин - химическое соединение, регулирующее настроение человека", – добавляет эксперт.

Ранее OBOZ.UA объяснял, чем полезна микрозелень.

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