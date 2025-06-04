Польза микрозелени: 5 причин, почему она должна быть в вашем рационе

Микрозелень – это не просто модный тренд в питании, а настоящий кладезь ценных веществ. Эти маленькие ростки имеют высокую концентрацию антиоксидантов, витаминов и минералов, которые приносят значительную пользу для здоровья.

Видео дня

Их яркий вид и насыщенный вкус делают микрозелень идеальным дополнением к любому блюду. Издание eatthis.com рассказывает, почему стоит добавить ее в свой рацион и какие преимущества она может дать организму.

Как отмечает издание Healthline, микрозелень – это промежуточный этап между проростками и молодыми растениями. Ее собирают, как только появляются первые листочки, обычно на 7-21 день после прорастания семян. Микрозелень выращивают из самых разнообразных семян – в частности редиса, брокколи, рукколы или подсолнечника - и каждый вариант имеет свой уникальный вкус и пользу.

Эта разновидность зелени не только насыщена вкусовыми нотками, но и имеет впечатляющий профиль полезных веществ. В зависимости от семян, из которых её выращивают, микрозелень может обладать противовоспалительными, антибактериальными и даже противораковыми свойствами – об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Future Foods.

Богата полезными фитосоединениями

Диетолог Эми Гудсон считает основным преимуществом микрозелени её высокое содержание антиоксидантов.

"В микрозелени содержатся антиоксиданты, которые защищают клетки и уменьшают риск развития заболеваний. Исследования доказывают, что по количеству антиоксидантных полифенолов она превосходит даже зрелую зелень", – объясняет Гудсон.

Особенно полезна микрозелень брокколи – по данным Frontiers in Nutrition, она содержит больше антиоксидантов и минералов, чем взрослое растение.

Источник калия

Помимо антиоксидантов, некоторые сорта микрозелени обеспечивают существенное количество калия, необходимого для нормальной работы организма. По словам Гудсон: "Одна чашка микрозелени содержит примерно 10-11% суточной нормы калия. Это позволяет считать ее хорошим источником этого минерала. Большинство людей не получают достаточно калия, поэтому добавить немного микрозелени в омлет или салат – отличное решение".

Естественный источник пребиотиков

Каждый овощ содержит определённое количество пребиотических волокон – веществ, поддерживающих микробиом кишечника. И микрозелень – не исключение.

"Во многих разновидностях микрозелени содержание пребиотиков достаточно высокое. Они способствуют размножению полезных бактерий в кишечнике. Чтобы сохранить максимальную пользу, лучше потреблять её в свежем виде – как дополнение к основным блюдам или салатам", – говорит диетолог Моргин Клер.

Высокое содержание пигментов с лечебным эффектом

Микрозелень насыщена растительными пигментами, которые отвечают не только за её яркий цвет, но и имеют важные биологические функции. Например, каротиноиды, которые придают овощам желто-оранжевый или красный оттенок, могут улучшить зрение, укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риск некоторых видов рака.

В журнале Foods отмечается, что микрозелень содержит значительные концентрации таких пигментов, как каротиноиды, хлорофилл и антоцианы, каждый из которых обладает мощным оздоровительным потенциалом.

Возможно наличие следов металлов

Несмотря на все положительные свойства, исследователи обращают внимание на один важный аспект – возможное наличие примесей в микрозелени. В упомянутом отчете Foods отмечается, что в некоторых образцах обнаружены следы тяжелых металлов и повышенная концентрация нитратов.

Это связано с тем, где выращивают микрозелень – на загрязненных полях, обочинах дорог, тропинках или других территориях с повышенным уровнем загрязнения почвы. Но это не причина полностью отказаться от микрозелени, но важно быть осведомленным о потенциальных рисках и выбирать качественного производителя.

Ранее OBOZ.UA писал, чем полезны морские водоросли.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.