Еда, которая делает ум острее: что следует добавить в рацион
Чтобы поддержать здоровье мозга, включите в рацион жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия или сардины. Благодаря жирным кислотам омега-3, содержащимся в этих продуктах, вы можете помочь себе сохранить информацию и бороться с возрастным психическим упадком.
Кроме того, достаточное потребление такой пищи может улучшить психическое здоровье, улучшая настроение и уменьшая симптомы депрессии и тревоги. Что ещё стоит добавить в рацион, чтобы улучшить когнитивную функцию и остроту ума, рассказали в Eat This, Not That.
Черника
Добавьте чернику в свой рацион, ведь эта крошечная ягода содержит антоцианы, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Стоит учитывать, что именно антиоксиданты помогают уменьшить воспаление, связанное с нейродегенеративными заболеваниями. Именно поэтому, черника не только вкусная, но и полезная для вашего здоровья.
Куркума
Куркумин - это активный ингредиент куркумы, поддерживающий здоровье мозга. В сочетании с черным перцем он может помочь очистить бляшки в мозге и улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера. Попробуйте добавлять куркуму с перцем в свои блюда для максимального эффекта.
Темный шоколад
Добавь в свой рацион черный шоколад, ведь он содержит флавоноиды, которые могут улучшить память и замедлить возрастные изменения и ухудшение работы мозга. Однако, стоит выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70% для получения максимальной пользы.
Яйца
Не ограничивайтесь только яичными белками, ведь яичный желток содержит много полезных веществ, в частности холин. Это питательное вещество способствует улучшению мозговой деятельности и памяти.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что есть, чтобы улучшить работу мозга.
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